Une belle promotion pour Barth’

Barthélemy Dias est le nouveau vice-président du Fonds Mondial pour le Développement des Villes (Fmdv). C’est hier qu’il a été élu par ses pairs en marge du Congrès mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (Cglu Monde). Il y avait également ses collègues maires des villes de Montevideo (Uruguay) et Bogota (Colombie). Il a animé un panel sur «l’avenir des Villes métropolitaines à partir des desseins et des idées des enfants».

L’édition de 2022 se déroule actuellement à Daejeon en Corée du Sud. Le choix de cette ville pour l’organisation de ce congrès n’est pas fortuit, car elle se positionne à la pointe de la science et de la technologie grâce à son excellente infrastructure scientifique. Plus de 70 instituts de recherche avancés financés par le gouvernement y sont installés. Le maire de la ville de Dakar, membre du Congrès mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (Cglu Monde) a animé avec ses collègues maires des villes de Montevideo (Uruguay) et Bogota (Colombie) un panel sur «l’avenir des Villes métropolitaines à partir des desseins et des idées des enfants». Une prestation de haute facture ; une communication qui lui a également valu de se faire distinguer.

En effet, a affirmé Barthélemy Dias qui faisait une communication en présence de Khalifa Sall, Jean Baptiste Diouf de Grand-Dakar…, «nous devons préserver nos plages, aménager des espaces verts et de loisirs, reboiser nos villes pour combattre la pollution et par ricochet les maladies (ex : l’asthme), etc.»

Selon lui, il faut des énergies, synergies et lendemains meilleurs pour, avec et autour des enfants, faire bouger les choses. Et la ville de Dakar, s’est-il félicité, a réintégré ces instances après plusieurs années d’absence pour pouvoir faire bouger les choses.

Cette distinction de Barthélémy Dias va lui ouvrir bien des portes sur l’international.