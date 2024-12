CULTURE-Une jeune photographe au grand cœur : Une exposition pour une noble cause

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est le site off « CHEZ LOULOU » que Mme Amayel TALLA a choisi pour exposer ses œuvres pour la toute première fois. Cette jeune photographe, passionnée d’images depuis l’adolescence, a décidé de marquer le coup en associant son talent artistique à une initiative profondément altruiste.

Les bénéfices de la vente de ses œuvres seront intégralement reversés à l’école ASEDEM, spécialisée dans la prise en charge des enfants déficients mentaux.

Une générosité en héritage

La tante d’Amayel, Aminata (décédée en 2018) a consacré sa vie à l’éducation adaptée aux enfants ayant des besoins spécifiques. Fondatrice de l’association ASEDEME, elle a su initier la création d’un espace bienveillant et innovant, où chaque enfant est accompagné dans son développement. « Doom doom la »

Les jeunes filles ayant servi de modèles ont toutes été éduquées et formées par l’ASEDEME. Elles occupent aujourd’hui divers postes dans des entreprises de la place de Dakar.

Une exposition pleine de sens

L’exposition d’Amayel regroupe des photographies capturant des portraits touchants. Chaque image de fille raconte une histoire et met en lumière la beauté de l’instant présent : « Eclosion-Harmonie-Héritière-Je suis l’autre-Au cœur de soi-L’echo du ciel » »Quand j’ai appris que les recettes iraient à l’école ASEDEME, j’ai été profondément touché. Acheter une de ses œuvres, c’est soutenir une belle cause », témoigne Isma, un visiteur.

Une jeune fille tournée vers l’avenir

Amayel TALLA espère que cette exposition sera la première d’une longue série. Mais au-delà de sa carrière artistique, elle souhaite continuer à soutenir des causes qui lui tiennent à cœur, notamment l’éducation spécialisée. Elle aimerait qu’un jour, grâce à ses projets, pouvoir financer davantage de programmes pour aider les enfants dans le besoin. » Avec son talent, sa générosité et son désir de faire la différence, Amayel incarne une nouvelle génération d’artistes engagés. « BELLES » n’est pas seulement une exposition de photographies, c’est un pont entre l’art et la solidarité, une preuve que la créativité peut être mise au service du bien commun.

L’exposition se tiendra jusqu’à la fin de la Biennale dans le site OFF « Loulou House » sur la corniche en face « Olympique club de Dakar ». Les visiteurs sont invités à venir découvrir les œuvres de cette jeune prodige et, s’ils le souhaitent, à contribuer à une cause qui donne tout son sens au mot « humanité ».

M. Elimane SALL Professeur de Lettres Modernes