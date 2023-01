Une partie de l’AFP zappe Macky et investit Alioune Sarr

“Les responsables, militants et sympathisants de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP) des départements de Guinguinéo, Kaolack et Nioro se sont réunis en Assemblée générale le Samedi 21 Janvier 2023 , à Keur Socé pour échanger sur la Vie du parti et les perspectives politiques.

Au terme d’échanges larges et approfondis, les participants venus des trois départements, ont noté avec satisfaction la sincérité et le dynamisme du débat.

Et, Considérant que la décision d’accompagner le Candidat Macky Sall prise le 10_ mars 2014 a été obtenue au terme d’une Assemblée générale démocratique, qui a duré 6 tours d’horloge avec la réserve si « les choses restaient en l’état ; »

Considérant, la déclaration faite par le Secrétaire général Moustapha Niasse lors de la Célébration du 19 juin 2019, indiquant que l’AFP aura son candidat en 2024 au terme de la durée du mandat du Président Macky Sall, reprise en chœur par son directeur de Cabinet, secrétaire national chargé des élections ;

Considérant que l’AFP a rempli pleinement sa part du pacte « gagner ensemble et gouverner ensemble » qui prend fin en 2024 , dans l’honneur la loyauté et la dignité ;

Considérant aussi que dans le Benno Bokk Yaakaar, l’AFP est devenue la variable d’ajustement des frustrations et des déceptions,

Considérant que, de 13 députés en 2012, l’AFP se retrouve avec 03 députés en 2022 perdant au passage les 6 Députés de la région de Kaolack

Considérant que l’inertie de notre parti, réduit à une gestion solitaire d’un groupe, en est la principale cause, du fait du décrochage entre le sommet et la base ;

Considérant enfin, que le destin de notre parti est de conquérir et d’exercer le pouvoir, conformément aux idéaux de l’appel du 16 juin 1999, qui restent plus que jamais d’actualité.

Nous, responsables et militants de l’AFP, réunis en assemblée générale ce 21 janvier 2023 à Keur Socé, appelons le parti à présenter un candidat de l’AFP à l’élection présidentielle de 2024.

Enfin, l’assemblée propose par acclamation, notre camarade Alioune Sarr comme candidat à l’élection présidentielle de 2024. “

Fait à Keur Socé, le 21 Janvier 2023