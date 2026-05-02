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Université Assane Seck de Ziguinchor : le SAES exige des réformes et de meilleures conditions de travail

2 mai 2026 Actualité

La section du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor a remis un cahier de doléances au recteur, mettant en avant plusieurs revendications majeures. Les enseignants-chercheurs réclament notamment des infrastructures modernes, un budget « sincère et transparent » et l’application intégrale de la réforme des retraites.

Parmi les priorités évoquées figurent également l’amélioration des conditions de travail, la consolidation des acquis sociaux et le renforcement du dialogue entre les différentes parties. « Nous voulons des infrastructures modernes et bien équipées, des laboratoires performants, des enseignants-chercheurs ouverts au monde, des étudiants mieux accompagnés et un personnel administratif valorisé », a déclaré Moussa Diallo, secrétaire général de la section SAES.

Le syndicat insiste particulièrement sur l’application « pleine et définitive » de la réforme des retraites, ainsi que sur la mise en œuvre effective du mécanisme de réversion, qu’il considère comme des engagements essentiels à respecter.

Malgré ces revendications, le SAES se félicite de certaines avancées obtenues récemment grâce au dialogue avec l’administration universitaire. Parmi celles-ci, la régularisation de paiements dus à certains enseignants, l’évolution des travaux de la maison du SAES et des améliorations dans la gestion interne. Le syndicat souligne également sa contribution aux acquis enregistrés dans le cadre des réformes sur la retraite et à l’apaisement du climat universitaire.

Tout en saluant ces progrès, les enseignants-chercheurs réaffirment leur détermination à poursuivre leur mobilisation jusqu’à la satisfaction complète de leurs revendications, selon des propos relayés par la Radio Futur Media.

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