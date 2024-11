Université de Ziguinchor : Les hostilités reprennent entre étudiants et forces de l’ordre

Des échauffourées ont encore éclaté, ce mardi 26 novembre 2024 entre les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor et les Forces de défense et de sécurité.

Les hostilités ont commencé entre étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor et les Forces de l’ordre. Tirs de grenades lacrymogènes et jets de pierres forment le décor sur place. Conséquence : les écoles situées aux abords de l’Université ont été fermés et les cours d suspendus.

Les étudiants de l’Université Assane Seck ont lancé depuis vendredi dernier une grève illimitée pour réclamer de meilleures conditions d’études et sociales.

Selon la Rfm, deux blessés ont été enregistrés et admis au service médical de l’Université. Il s’agit d’un étudiant qui serait atteint par une grenade lacrymogène au visage et un autre qui est tombé pendant une course poursuite avec la police.