Urgent : Aliou Cissé fait appel à Abou Diallo et Pape Matar Sarr

La liste tant attendue des joueurs qui vont participer à la cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations vient d’être publié.

Déjà qualifié, le Sénégal se déplacera au Congo, le 26 mars, avant de recevoir l’Eswatini, le 30, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Pour ces deux rencontres dépourvues d’enjeu sportif. Le sélectionneur national Aliou Cissé a publié la liste des 26 joueurs qui devront prendre part aux deux derniers journées des éliminatoires de la CAN contre le Congo et l’Eswatini. Pour ces deux matchs, le techniciens Sénégalais a fait appel à six nouveaux joueurs qui vont découvrir la tanière pour la première fois.

En effet cette liste est marquée par le présence d’Abou Diallo de défenseur du Paris Saint Germain, Youssoupha Badji du Fc Bruges, Pape Matar Sarr le messin , Nampalys Mendy de Leicester City, Abdoulaye Seck de Royal Antwerp FC et Fode Diallo Toure.