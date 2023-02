Urgent! Christian Atsu retrouvé mort sous les décombres aprés un tremblement de terre en Turquie

Fin des recherches pour Christian Atsu. Le footballeur ghanéen a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble à Hatay au sud de la Turquie, a annoncé son agent sur les réseaux sociaux, samedi.

Après plusieurs jours d’incertitude et de doutes, le footballeur ghanéen Christian Atsu, du club turc de Hatayspor, a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble, au sud de la Turquie. Son agent, cité par l’agence privée turque DHA, a officialisé la nouvelle. « C’est avec le cœur lourd que je dois annoncer à tous les sympathisants que, malheureusement, le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin », a posté sur son compte Twitter. Son agent Nana Sechere avant de présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Selon les médias turcs, l’ancien joueur de Chelsea et Newcastle en Angleterre, âgé de 31 ans, était sous les décombres de la résidence Rönesans, une tour de 12 étages qui s’est effondrée pendant le séisme. Si l’ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football avaient initialement assuré que l’attaquant avait été retrouvé vivant, ces informations s’étaient révélées fausses. Le promoteur de la résidence de luxe transformée en ruine, où 800 personnes seraient ensevelies, a été arrêté la semaine dernière alors qu’il tentait de quitter la Turquie.

Lundi 6 février, plusieurs séismes ont touché la Syrie et la Turquie. Plusieurs personnes sont blessées, d’autres étaient toujours portées disparues, à l’image de Christian Atsu. Depuis deux semaines, les secours étaient à la recherche du joueur de Hatayspor, qui n’a toujours pas donné signe de vie. Ses proches, comme son club, se montraient très inquiets.