Urgent – Gaston annule le combat de Eumeu Séne, Modou Lô quitte Rock Énergie

C’est actuellement une nouvelle qui va bouleverser la lutte sénégalaise. Le promoteur Gaston Mbengue vient d’annuler le combat du 4 Avril opposant Eumeu Séne à Lac 2. Modou Lo aussi a quitté son écurie! Gaston Mbengue était toujours disposé à organiser les combats Eumeu Sène / Lac 2 et Modou Anta / Diène Kaïré le dimanche 4 avril 2021.

Se réjouissant que Sambaye Fall lui ait cédé la date, le Don King compte sollicitait un huis clos partiel à Matar Ba. Pourtant, il était sur de pouvoir organiser le combat dans ses dernières sortie: «Moi, Gaston Mbengue, j’ai des stratégies pour organiser. C’est pourquoi, J’ai donné mon argent aux lutteurs. Je vais donc dérouler mon programme pour organiser le 4 avril. Heureusement, le promoteur qui voulait organiser à cette même date (Sambaye Fall) s’est rétracté pour dire qu’il me la cède. J’avais donné aux deux managers, Eumeu et Lac 2, le complément de leurs avances sur cachet.