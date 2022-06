Urgent : Le Procès Déthié Fall et Cie renvoyé au 27 juin

Les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam et leurs codétenus ne seront pas jugés ce mercredi en flagrant délit à Dakar. Le procès a été renvoyé en audience spéciale au 27 juin 2022 pour absence de moyens.

Point de jugement pour ces deux figures de l’opposition. Au regard du nombre très élevé de prévenus, 84 personnes, dont Déthié Fall, mandataire national de Yewwi Askan Wi, et Mame Diarra Fam, le juge a renvoyé le procès au 27 juin prochain en audience spéciale. Arrêtés lors de la manifestation interdite du 17 juin dernier, Mame Diarra Fam, le mandataire national de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall et leurs co-détenus, sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et troubles à l’ordre public.

Ils ont eu le soutien massif des leaders de Yewwi Askan wii qui les voient comme des otages politiques. Ils exigent ainsi la liberté provisoire, jugeant leur arrestation illégale, d’autant qu’ils sont des députés.

Le pouvoir et l’opposition n’ont donné aucun signe de vouloir transiger et les analystes décrivent généralement une impasse politique. De nombreuses voix se sont élevées pour appeler au dialogue face aux risques exacerbés de violences.