URGENT/People : La chanteuse Abiba met fin à sa carrière musicale

La décision d’Abiba de mettre fin à sa carrière musicale a secoué le monde de la musique sénégalaise. L’annonce, qui a été faite par un TikTokeur, a suscité des réactions partagées parmi ses fans et dans le milieu artistique.

Abiba, qui était en plein essor, a annoncé qu’elle se retire volontairement de la scène musicale , après avoir décidé de se voiler. Dans un message qu’elle a diffusé à travers ses réseaux sociaux avant de supprimer toutes ses photos sur Instagram et ses clips vidéos sur YouTube, Abiba a partagé que sa décision de se voiler était une démarche personnelle et spirituelle. Elle a précisé que ce choix de s’engager dans une voie plus religieuse n’était pas compatible avec sa carrière musicale, notamment avec l’image qu’elle avait dû cultiver dans le monde de la musique.

L’artiste a exprimé qu’elle ne trouvait plus de cohérence entre la vie publique qu’exigeait sa carrière et les principes qu’elle souhaitait désormais suivre en tant que musulmane. Cette décision a évidemment attristé de nombreux fans, qui avaient suivi Abiba tout au long de sa carrière musicale.

Sa décision a provoqué des réactions variées. Si certains fans respectent profondément sa démarche et lui apportent leur soutien pour avoir fait un choix en accord avec ses convictions, d’autres expriment leur déception face à la fin d’une carrière prometteuse car elle avait su conquérir une large base de fans jeunes, qui la suivaient non seulement pour son talent musical, mais aussi pour son charisme et son image d’artiste audacieuse.

Le retrait d’Abiba soulève également des questions sur la relation entre la religion, la carrière artistique et l’image publique .Pour beaucoup, ce geste d’Abiba témoigne de sa volonté de vivre selon ses propres convictions, même si cela implique de renoncer à la célébrité et aux projecteurs. L’information a été donnée sur TikTok. Dans ce contexte, l’effacement total des traces de sa carrière par Abiba semble être une manière de tourner une page et de marquer le début d’un nouveau chapitre de sa vie, loin des regards publics.