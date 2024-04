Urgent ! Politique : Abdou Lahat Ndiaye Rejoint La Coalition Diomaye Président

Partager Facebook

Membre reconnu de la coalition Benno Bokk Yakaar, Abdou Lahat Ndiaye, homme d'affaires émérite et opérateur économique reconnu, a annoncé aujourd'hui sa décision de rejoindre la coalition Diomaye Président. Une décision qui marque un tournant significatif dans le paysage politique sénégalais.

Abdou Lahat Ndiaye vient de faire une annonce très importante dans l’espace Politique. En effet selon des informations, ce dernier a annoncé aujourd’hui sa décision de rejoindre la coalition Diomaye président. Une décision qui constitue un tournant significatif dans le paysage politique sénégalais a quelques jours après l’élection du candidat Bassirou Diomaye Faye.

Par ailleurs Abdou Lahat Ndiaye est reconnu dans le monde entier pour son travail acharné et son engagement pour développement économique et l’émergence du Sénégal.

Dans sa déclaration, il souligne que le gouvernement actuel, dirigé par le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, semble être prêt à travailler pour le développement du pays mais aussi pour le bien-être de la nation. En effet ce dernier se dit être convaincu que le gouvernement mis en place par le président de la République et son Premier ministre est déterminé à répondre aux défis actuels et à promouvoir le développement économique et social du Sénégal », a déclaré Abdou Lahat Ndiaye. « Je suis de tout cœur avec cette vision et je suis prêt à apporter mon soutien et mon expertise pour contribuer au succès de cette entreprise. » témoigne t-il.

Par ailleurs cette décision de Abdou Lahat Ndiaye de rejoindre la coalition Diomaye président à été accueillie avec enthousiasme par les membres de la coalition et par de nombreux observateurs politiques. Vue son expérience dans le domaine des affaires et son réseau international, cela fait de lui un atout précieux pour la mise en œuvre des politiques économiques et sociales du nouveau gouvernement. Il faut retenir aussi que sa décision témoigne de sa confiance en l’avenir du pays et de sa détermination à contribuer activement à son développement mais aussi l’importante croissance de la coalition Diomaye président dans le paysage politique sénégalais.

Avec le soutien de personnalités influentes comme Abdou Lahat Ndiaye, la coalition est bien positionnée pour faire avancer son programme et répondre aux aspirations du peuple sénégalais.