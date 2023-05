Urgent! Thioro Makhou Mandela , journaliste est libre

La présentatrice de la télévision Walfadji, Thioro Diouf, vient de bénéficier d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Arrêtée et placée sous mandat de dépôt le 20 avril dernier dans le cadre de l’affaire « Top Cas 221 », « Kaay Ma Deey La… », Thioro Makhou Mandela était poursuivie pour « association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d’images et d’écrits contraires aux bonnes mœurs. »

