Vatican: Le Pape poursuit son repos et remercie pour les messages de solidarité

Des notes publiées par la Salle de presse du Saint-Siège ont fait le point jeudi 8 juin et vendredi 9 juin au matin sur l’évolution de François après son opération. Le Souverain pontife est « en bonne condition générale ». Il a reçu la communion en la Solennité du Corpus Domini. Dans le même temps, les messages de proximité et les vœux de prompt rétablissement se multiplient: le Pape, informé, remercie et demande que l’on continue à prier pour lui.

Hier, le Pape François a passé une journée de repos à l’hôpital Gemelli. Une note publiée le soir par la Salle de presse du Saint-Siège a fait le point sur les conditions post-opératoires du Saint-Père. «Tous les paramètres médicaux sont stables». Sa convalescence se poursuit comme prévu. Ses médecins font également savoir que le Pape reçoit une alimentation liquide. Il a pu recevoir la communion dans l’après-midi, en la Solennité du Corpus Domini, précise la note.

Le matin, au lendemain de l’opération abdominale subie par le Saint-Père à l’hôpital Gemelli de Rome, un premier communiqué rapportait les propos de l’équipe médicale du Saint-Père, stipulant que le Pape François avait passé une nuit calme et avait pu se reposer longuement ; «il est en bonne condition générale, alerte et respire spontanément».

«Les examens de contrôle de routine sont bons. Il observera le repos postopératoire nécessaire pendant toute la journée» poursuit le communiqué qui souligne également que «le Pape est informé des messages de proximité et d’affection qui lui sont parvenus ces dernières heures et exprime sa gratitude, tout en demandant de continuer à prier pour lui».

De nombreux témoignages d’affection

Jeudi, François a également reçu un message particulièrement touchant de la famille du petit Miguel Angel qu’il avait baptisé le 31 mars dans le service de cancérologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile du Gemelli. Celle-ci lui a envoyé un poster souhaitant au Pape un prompt rétablissement. Le Saint-Père appelé la maman pour les remercier, a affirmé jeudi soir la Salle de presse du Saint-Siège dans sa note.

Les témoignages d’affection et de proximité avec le Pape ont été nombreux au cours de ces heures, sous forme de lettres, de télégrammes et de tweets: du Président de la République italienne Sergio Mattarella à la Maison Blanche, de la Conférence épiscopale italienne aux autres Conférences épiscopales à travers le monde, mais aussi de la part de nombreux représentants politiques et culturels jusqu’aux simples fidèles, y compris les petits patients de l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù qui ont réalisé une série de dessins à l’intention du Souverain pontife.