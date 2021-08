Vendeurs d’illusions et naïveté des citoyens: Les ‘’Kounkandé’’ de la République !

Après le non-événement de l’annonce de fendre la mer en deux et le désistement subséquent, Kounkandé aurait dit que les Sénégalais ne sont pas intelligents. Il fait sans doute référence au fait que n’importe qui peut se réveiller et s’autoproclamer ‘’détenteur de pouvoirs supranaturels’’ et voir des personnes lui courir après.

Cet ancien bodyguard a compris qu’il y a un moyen rapide de se faire beaucoup d’argent avec nous autres Sénégalais. Il suffit d’être audacieux et un tant soit peu fourbe pour prendre dans ses filets beaucoup de personnes qui foncent têtes baissées parce que simplement elles veulent atteindre un certain nombre d’objectifs. Là où Amadou Diallo allias Kounkandé se trompe, c’est que ces gens sont tellement malins qu’ils croient qu’avec des raccourcis, ils peuvent aboutir à toutes sortes de résultats.

D’ailleurs, le phénomène a toujours existé dans notre société. Mais, aujourd’hui, il a été amplifié par les médias qui, du fait des gains publicitaires que cela engrange, se font le devoir d’ouvrir leurs studios et leurs plateaux à ces vendeurs d’illusions. Des radios par exemple sont spécialisées dans ces émissions. Et cette médiatisation se généralise. Le plus grave, c’est que des émissions de promotion de produits et de pratiques mystiques sont présentées au public comme des émissions tout à fait classiques. Ce qui, du reste, va à l’encontre de l’éthique et de la déontologie journalistique.

Toutefois, tout le monde fait comme si c’était tout à fait normal. Alors, avec ce coup de promotion, le charlatanisme a été davantage promu au moment où un féticheur est arrêté pour avoir assassiné une jeune dame venue réclamer ses services. Tout le monde savait par ailleurs que Kounkandé n’allait pas respecter sa promesse. Mais tout le monde y gagnait en popularité, y compris ceux qui lui tendaient le micro.

Du coup, nous sommes tous coupables. Nous avons fabriqué des Selbé Ndom et bien d’autres qui ne font qu’oser vivre de la duplicité de gens et évitant, eux, de travailler honnêtement pour gagner leurs vies. Si nous respections les règles de notre métier, nous n’allions jamais faire la promotion de ces genres d’individus et relayer de tels propos irrévérencieux. Mais, nous en sommes arrivés à un stade où seul le buzz compte. Or, pour un buzz, il faut souvent sortir des sentiers battus et oser enfreindre les interdits.

Et, dans ces conditions, nous nous étonnons que les enfants versent dans la violence et la tricherie, alors qu’ils ne font que suivre la voie tracée par les adultes ? C’est pourquoi, à ce propos, il est important de siffler la fin de la récréation. Ceux qui font en public certaines déclarations devraient en répondre devant la loi. Le charlatanisme sur la voie publique devrait être interdit. Nous ne pouvons pas faire le culte du travail et du fétichisme. Il faut bien choisir.

Or, c’est seulement avec courage que nous pouvons faire taire tous ces paresseux qui, parce que simplement, ils ne veulent pas travailler, vivent de manœuvres dolosives pour soutirer de l’argent à leurs compatriotes. Or, ça, c’est de l’escroquerie.

Le paradoxe de notre société, c’est que beaucoup croient foncièrement qu’ils n’arriveront à rien en travaillant. Et qu’il existe des forces occultes qui permettent de s’enrichir et de réussir sa vie. Et que ces forces sont entre les mains de quelques personnes.

Pour des croyants aux religions révélées, il y a problème. Et c’est ce problème qui nous empêche justement d’être intelligents, aux yeux de certains comme Kounkandé qui, en réalité, ne nous respectent pas. Ce dernier a cependant innové par des déclarations intempestives, provocantes et totalement rocambolesques. Eh bien, sous peu, d’autres vont suivre à l’image de ce faux Prophète qui a été finalement arrêté.

Nous allons entrer dans une forme de folie collective qui fera que beaucoup de Kounkandé vont désormais se manifester. Peut-être que le ciel sera bientôt fendu en deux….

Assane Samb