Vente des cartes au Pds: Saint-Louis se mobilise

La fédération départementale Pds de Saint-Louis coordonnée par Mayoro Faye relance ses activités. Elle a tenu, ce week-end, son Assemblée générale présidée par le Président Doudou Wade, représentant les SGN, Me Abdoulaye Wade et le Président et candidat Karim Wade ainsi qu’une forte délégation du comité directeur et du secrétariat national du parti démocratique sénégalais.

Le Pds du département de Saint-Louis s’est remobilisé pour préparer la vente des cartes de membres et les élections locales, législatives et présidentielle. Les cinq communes Ndiabene Gandiol, Mpal, Fass, Gandon et Saint-Louis ont décidé de reprendre le travail de terrain afin de reconquérir l’ensemble du département pour le compte du PDS qui prépare le retour triomphal de Karim WADE candidat à la présidentielle de 2024.