Je vous propose aujourd’hui la recette des vermicelles au poulet. Le plat prend un peu de temps à réaliser mais ça vaut la peine après dégustation. Au Sénégal, nous avons l’habitude de cuisiner souvent le riz pour le déjeuner, le riz est devenu une routine dans notre alimentation. Mais pourquoi manger du riz traditionnel quand on peut savourer des vermicelles facile à digérer.

Vous pouvez accompagner vos vermicelles avec de la viande de bœuf, ou d’agneau mais cette fois ci j’ai choisi de l’accompagner avec du poulet pour changer un peu.

Pour réussir vos vermicelles au poulet, il faudra bien choisir le poulet : pas trop gras et de bonne qualité. Si vous n’avez pas un poulet entier vous pouvez vous contentez d’acheter des cuisses de poulet.

Il existe plusieurs types de vermicelles. Dans le marché sénégalais, on y retrouve énormément de marques de vermicelles mais la qualité diffère. Choisissez donc celui qui s’accorde le mieux avec votre préparation. Pour ma part, j’utilise souvent les vermicelles fines et courtes, c’est plus facile à manger. Pour la cuisson des vermicelles certains préfèrent mettre du safran pour avoir une bonne couleur mais c’est facultatif. Par contre je rajoute des raisins secs pour garnir le plat.



Sans oublier la sauce qui est indispensable pour réussir cette recette. La sauce des vermicelles se fait presque comme celle du yassa. Il faudra juste éviter de mettre trop d’eau lors de la cuisson.

Le plat peut s’accompagner d’œufs durs, de crudités pour apporter un côté diététique et pour donner plus de couleur à votre assiette.

Sans plus tarder, passons à la réalisation de cette recette de vermicelles au poulet.

La recette :

Pour 5 à 6 personnes

Préparation et temps de cuisson : 1h30 min

Difficulté : facile à faire

Coût : moyen

Ingrédients :

Pour la sauce au poulet :

12 cl d’huile

1 Poulet entier

1 citron

6 gousses d’ail

1 cuillère à café de poivre en poudre

1 pincée d’herbes de province

2 piments verts

Sel

3 branches d’oignon vert

2 branches de persil chinois

1 kg d’oignons

1 cuillère à café de moutarde

1 cuillère à soupe de vinaigre

20 g de beurre pour la grillade du poulet (optionnel)

Pour la préparation des vermicelles :

1 kg de vermicelles

2 cuillères à soupe d’huile

1 carotte

Sel

2 morceaux de sucre

30 g de raisins secs

15 g de beurre

Pour le dressage :

2 œufs

3 poivrons vert, jaune et rouge

1 tomate fraîche

1 branche de coriandre

1 petit pot d’oignon blanc



Préparation de la recette de vermicelles au poulet à la sénégalaise :

Préparation du poulet :

Commencer par préparer le roof, c’est un mélange de condiments et d’épices qu’on utilise sous forme de farce. Pour se faire, mixer 4 gousses d’ail, 1 piment vert, ½ cuillère à café de poivre en poudre, l’oignon vert haché et une pincée de sel.

Bien nettoyer le poulet dans de l’eau salée à plusieurs reprises. Vous pouvez rajouter du vinaigre dans l’eau salée afin d’enlever tout le gluant du poulet.

Ensuite faire des trous à divers endroits et remplir avec la moitié de la farce.

Saler le poulet avec une ½ cuillère à café de sel. Répartir l’autre moitié de la farce sur toute la surface du poulet. Bien mariner le poulet, presser ½ citron dessus.



Ajouter Le poulet dans la cocotte.

Verser ½ verre d’eau. Laisser cuire 5 min. Retourner délicatement et laisser cuire l’autre face. Retirer du feu.

Faire chauffer 12 cl d’huile dans la cocotte. Ajouter délicatement le poulet pour ne pas vous faire brûler. Laisser cuire 10 min à feu moyen. Lorsque le poulet est coloré sur une face, retourner et laisser colorer l’autre face. Lorsque le poulet a une belle couleur bien dorée, retirer et réserver.



Grillade du poulet (optionnel) :

Enduire le poulet d’un peu de beurre puis griller quelques minutes au charbon de bois (pour le goût, pour la bonne odeur).

Préparation de la sauce :

Couper 1 kg d’oignons en dés. Après avoir retiré le poulet déjà cuit de l’huile, ajouter les oignons dans la cocotte. Laisser colorer pendant 10 min et remuer de temps à autre pour pas que la sauce ne colle.

Passer à la préparation du nokoss (mixture) : mixer 2 gousses d’ail, 1 piment vert, les

feuilles de persil, le restant d’oignon vert haché, une pincée d’herbes de province, ½ cuillère à café de poivre… Ajouter la mixture dans la sauce. Laisser cuire encore 5 min. Ajouter du sel.



Ajouter ½ verre d’eau. Ajouter 1 cuillère à café de moutarde et une cuillère à soupe de vinaigre. Mélanger. Laisser cuire quelques minutes à feu doux.

Quand l’huile remonte à la surface, c’est que la sauce est bien cuite. Goûter et ajuster l’assaisonnement si besoin ( sel, poivre et piment).

Retirer du feu. La sauce est prête.

Préparation et cuisson des vermicelles :

Faire bouillir 1,5 l d’eau dans la marmite d’un couscoussier.



1ère cuisson des vermicelles : mettre les vermicelles dans un saladier ou calebasse. Ajouter 2 cuillères à soupe d’huile dans les vermicelles. Bien mélanger à l’aide des mains. Puis ajouter ½ verre d’eau. Mélanger à l’aide des mains en les démêlant.



Ajouter les vermicelles dans le haut du couscoussier. Mettre le couvercle et laisser cuire 10 min.

Récupérer les vermicelles dans un bol.



2ème cuisson des vermicelles : Pour la deuxième cuisson, ajouter ½ verre d’eau dans un petit bol. Dissoudre 2 morceaux de sucre et ½ cuillère à café de sel. Mélanger.

Arroser ensuite les vermicelles avec le liquide obtenu.



Remettre dans le couscoussier et cuire à nouveau 20 min. Pendant ce temps, laver et éplucher la carotte. Couper la carotte en dés. Cuire en même temps que les vermicelles.



Vérifier si les vermicelles sont cuites (molles sans être pâteuses).

Renouveler l’opération si besoin (en remettant les vermicelles dans un bol et en arrosant d’un peu d’eau).

Ajouter le beurre et les raisins secs. Mélanger délicatement et réserver.

Les vermicelles sont prêtes.

Préparation des crudités :

Laver et couper en rondelles la tomate fraîche et les poivrons. Réserver.

Faire cuire 2 œufs à la vapeur. Découper en rondelles.

Dressage :

Utiliser un grand plat. Ajouter les vermicelles. Ajouter le poulet au centre. Rajouter la sauce. Ajouter les légumes (poivron vert, poivron jaune, poivron rouge, la tomate fraîche). Ajouter les œufs coupés en rondelles. Ajouter les oignons blancs. Pour finir, laver et hacher les feuilles de coriandre. Parsemer la coriandre au-dessus.