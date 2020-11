Vers une alliance Sonko-Bamba Dièye ?

Le leader de Pastef continue à ratisser large. Après avoir invité et réconcilié Barthélémy Dias et Me Moussa Diop, Ousmane Sonko a reçu ce mardi, Cheikh Bamba Dièye. Sur sa page Facebook, le leader de Pastef affirme clairement que l’ancien candidat à la Présidentielle de 2012 a marqué son adhésion à son projet. «J’ai eu l’honneur et le plaisir de recevoir mon frère, ami et collègue, Cheikh Bamba Dièye. Nos discussions ont été très instructives, utiles et ont révélé beaucoup de points de convergence», dira-t-il en sus de ce qui précède. Ousmane Sonko ajoutera avoir reçu Mouhamadou Diatta qui, signale-t-il, accompagné d’une délégation de son mouvement Deugou Ligguey, et Babacar Diagne, Président du mouvement And Défar Sunu Gokh de la commune de Ngayène Sabakh, dans le Saloum.