Victoire du Jaraaf : Malick Daf « Il était important de remporter cette victoire avant d’aborder la Coupe CAF »

Le Jaraaf de Dakar va aborder avec confiance sa campagne en phase de poules de la Coupe de la Confédération CAF, après une victoire en championnat. Hier, les hommes de Malick Daf ont dominé Olso 4-1, confortant leur statut de leader invaincu dans le championnat sénégalais. Une performance que l’entraîneur considère comme une préparation idéale avant leur premier match continental.

De retour en Coupe CAF après leur belle épopée en 2021, où ils avaient atteint les quarts de finale, les Médinois aspirent à aller encore plus loin cette saison. Placés dans le groupe C, ils devront se mesurer à des adversaires redoutables : l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), l’USM Alger (Algérie), et Dorais United (Botswana). Leur entrée en lice est prévue ce mercredi 27 novembre à Abidjan face à l’ASEC Mimosas (16h heure locale).

Après la large victoire contre Olso, Malick Daf s’est montré satisfait mais reste prudent. « Heureux et fier de rester invaincu en championnat, c’est un accomplissement important. L’équipe travaille bien et progresse offensivement. Nous parvenons à nous créer des occasions et à marquer des buts, mais nous restons humbles et concentrés pour continuer sur cette dynamique », a-t-il déclaré.

L’entraîneur voit en cette victoire un atout pour aborder la Coupe CAF avec sérénité. « Un match capital nous attend prochainement, et il était important de remporter cette victoire avant d’aborder La coupe CAF. Cela nous permettra de voyager en toute sérénité, sans crainte, et de nous concentrer pleinement sur la prochaine rencontre. Nous avançons avec calme, détermination et humilité, en poursuivant nos efforts pour maintenir cette bonne lancée », a-t-il ajouté.