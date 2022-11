Victorine Ndèye au FIEF : « Le Sénégal est une terre d’investissements »

La Ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire, Madame Victorine NDEYE a présidé, ce mardi 15 novembre 2022, à Dakar, la 3e édition du Forum International des Entreprises Francophones (FIEF). A cette occasion, elle a mis en exergue les mesures importantes prises par l’Etat du Sénégal pour améliorer l’environnement des affaires du pays. L’ambition, dit-elle, est de faire du Sénégal un hub sur l’Afrique. Pour cela évidemment, il faut continuer d’améliorer le climat des affaires, simplifier les procédures et faire baisser les coûts pour les investisseurs. Bref, rendre cette destination Sénégal, encore plus compétitive.

Le FIEF et le MEDS adoubés

« Le Forum International des Entreprises Francophones est un moment important qui réunit l’ensemble des personnalités de l’écosystème économique sénégalais et international, et constitue un cadre d’échange et de partage pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, piliers de développement pour la majorité des pays francophones et des pays en développement. Fort de ce constat, je remercie chaleureusement le Groupement du Patronat Francophone en la personne de son Président, Monsieur Jean-Lou BLACHIER et de son Premier Vice-Président, mon frère Monsieur Mbagnick DIOP, pour l’organisation de ce Forum, ô combien important pour les entreprises sénégalaises et francophones et pour le développement en général. En effet, le Groupement du Patronat Francophone s’inscrit pleinement dans la vision de l’Organisation Internationale de la Francophonie, qui est de réunir plus de 300 millions d’individus dans le monde partageant un destin, avec en commun la langue française. Dans ce partage d’un destin commun, le Groupement du Patronat Francophone favorise les échanges et le transfert de compétences entre les entreprises et les acteurs économiques des pays francophones et francophiles. Le Groupement apporte son soutien aux entreprises, notamment aux PME souhaitant s’internationaliser et aide ainsi à leur rayonnement international, en facilitant les contacts des entreprises francophones avec les institutions nationales, mondiales et les grands bailleurs de fonds. »

« Le Sénégal est une terre d’opportunités »

« Le Sénégal est une terre d’opportunités et d’investissements. En effet, notre pays jouit d’une position géographique stratégique qui en fait naturellement un hub économique sous-régionale. Par ailleurs, le Sénégal bénéficie d’autres avantages comparatifs comme la stabilité politique qui se traduit par plusieurs alternances démocratiques, mais aussi une volonté politique prononcée, de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, qui ne ménage pas ses efforts et son engagement pour donner au secteur privé la place qui lui est due dans la politique Nationale de Développement du Sénégal qui n’est autre que le Plan Sénégal Emergent. Chers Participants, Distingués invités, Comme vous le savez déjà, le secteur privé sénégalais doit jouer un grand rôle dans notre marche vers l’Emergence. »

« C’est dans cette perspective que l’Etat du Sénégal a mis en place plusieurs dispositifs incitatifs pour encourager l’investissement privé et capacité nos entreprises locales afin qu’elles soient à la fois plus compétitives et pourvoyeuses d’emplois, notamment pour nos jeunes. A titre d’exemple, nous pouvons citer l’adoption de la loi sur les Partenariats Public Privé, la mise en application de la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures et ses décrets d’application, ou encore la récente approbation de la stratégie d’industrialisation du pays pour ne citer que cela. Dans cette même dynamique, d’autres chantiers d’envergures sont très attendus et doivent permettre de consolider ces acquis aux fins de permettre au secteur privé d’assurer pleinement sa fonction de locomotive de l’économie ».

« Replacer le secteur privé national au centre de l’échiquier économique »

« Je veux citer par-là l’adoption d’une stratégie nationale de développement du secteur privé ou encore la révision du code des investissements. Toutes ces politiques que nous venons de citer n’ont qu’un seul et unique objectif : replacer le secteur privé national au centre de l’échiquier économique, et en faire le moteur de la croissance inclusive pour le développement économique et social de notre Nation. C’est pour toutes ces raisons que nous accueillons avec un immense plaisir le Forum International des Entreprises francophones. Nous espérons que les rencontres prévues entre les acteurs seront fructueuses et qu’elles permettront de bâtir de nouvelles passerelles d’échanges économiques entre les entreprises francophones. Soyez assurés de mon engagement à soutenir et à accompagner l’ensemble des initiatives qui sortiront des présentations et rencontres bilatérales à venir. Avec toutes les synergies mobilisées autour de ce Forum, je n’ai aucun doute quant au renforcement du rayonnement de nos pays qui partagent la langue française. En vous remerciant de votre aimable attention, je déclare ouverte, la troisième édition du Forum International des Entreprises Francophones. »