Violence dans les combats de lutte: Le ministère de l’intérieur annonce l’arrêt de la couverture sécuritaire des combats jusqu’à nouvel ordre

Le temps de remettre de l’ordre dans l’arène et faire face à la violence qui gangrène le « sport de chez nous », le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a décidé d’arrêter la couverture sécuritaire des combats de lutte par la Police jusqu’à nouvel ordre. C’est une décision qui vient de prendre de plein fouet le monde de la lutte.

Le combat entre Ama Baldé et Franc a encore révélé les vieux démons de la lutte sénégalaise. « Des actes de vandalismes, la dégradation des biens publics et privés et l’agression mortelle d’un jeune de la banlieue » ont été noté conduisant ainsi le ministre de l’intérieur à prendre le taureau par les cornes. Ainsi il a été décidé l’arrêt jusqu’à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats de lutte.

Dans son communiqué de ce mardi, la Police reproche au CNG et aux acteurs impliqués un énième manquement aux injonctions et recommandations qui leur ont été faites notamment « au sujet du respect des horaires, de l’observation de la jauge et la définition d’itinéraires offrant moins de risques de confrontations entre groupes de supporters »