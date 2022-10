Visé par une plainte de Gackou: Gaston Mbengue revient à la charge et menace

Le promoteur de lutte et inconditionnel du président de la République ne semble nullement ébranlé par la menace de plainte brandie par Malick Gakou faisant suite à ses dernières révélations. Gaston Mbengue a réitéré les mêmes propos, et dit attendre impatiemment la plainte de Gakou pour déballer. Gaston Mbengue a récidivé, en revenant sur ses propos qui lui valent une menace de plainte du leader du Grand Parti.

Le promoteur de lutte et allié du président Macky Sall, Gaston Mbengue a relevé que « Malick Gakou travaille pour le compte de Macky Sall ». Il a tenu ces propos au détour de l’émission « Face à Face » ce dimanche. Cependant, le président du Grand parti et membre de la coalition Yewwi Askan Wi dément et compte déposer une plainte contre Gaston Mbengue.

« Je répète que Malick Gakou travaille pour le compte de Macky Sall ». Le mis en cause dit être même pressé de recevoir cette plainte, avant de faire la précision suivante : « Gakou ne portera jamais plainte contre moi pour mille et une raison que lui-même connaît bien. » En colère, Gaston s’emporte dans ses jugements de valeurs : « Il y a trop d’hypocrites et de gens faux au Sénégal. On ne peut pas aller à la conquête du pouvoir avec un manque de sérieux. Ce n’est pas par la prostitution politique, l’opportunisme ou la corruption que l’on pourra accéder au pouvoir. »

Il poursuit : « Malick Gakou est un frère qui m’a toujours fait croire que le président Macky Sall est son ami. Mais il doit se ressaisir car, pas plus tard que la semaine dernière, le contenu d’une discussion secrète entre lui et moi, a fuité. » Selon Gaston Mbengue, « la plupart du temps, ce que Malick Gakou me dit en face, c’est le contraire qu’il déclare devant la presse. C’est comme si je racontais au président de la République des contrevérités sur les dispositions affichées par Gakou à se rapprocher de lui ». Le promoteur de lutte révèle d’ailleurs que depuis l’éclatement de leur différend, le chef de file du Grand Parti ne cesse de l’appeler au téléphone, mais il ne décroche pas.

Mamadou SALL