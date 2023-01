Visite de Marie Le Pen, Sweet Beauty, Mimi...: Les cadres du PRP dézinguent Macky Sall

Les Cadres du PRP ont tenu un point de presse, hier, à leur siège sis sur la VDN pour fustiger la présence de Marine Le Pen sur le sol sénégalais. Par ailleurs, abordant la question sur la situation politique du pays, ils estiment que le Président Macky Sall « n’en a cure de la démocratie ».

Abdourahmane Sall, le Secrétaire National des Cadres du PRP n’a pas mis de gants pour montrer leur désaccord suite à la visite de Marine Le Pen : « Le premier point qu’on a voulu partager avec vous c’est de dénoncer le fait que le Président de la République ait reçu Madame Marine Le Pen qui est la Présidente du Front National en France, qui est un parti dont l’idéologie est basée exclusivement sur le racisme, sur la xénophobie, sur la haine. On s’est posé la question de savoir comment est- ce que le Président de la République peut nous honnir à ce point. On est dans un pays d’Afrique où on se demande pourquoi recevoir un tel personnage sous nos sols.

Parce que cette dame-là ne devait même pas être autorisée à venir au Sénégal à plus forte raison à être reçue par le Président Macky Sall. (…) On a demandé à ce que le Président de la République présente ses excuses aussi bien au peuple sénégalais et à toute l’Afrique ». Abordant l’actualité brulante du pays, qui aujourd’hui est dominée fortement par l’affaire Sweet Beauty, les cadres du PRP ont estimé que c’est un complot : « Au début, on nous a présenté cette affaire, comme privée, mais naturellement, quand on a vu le développement des affaires, aujourd’hui, tous les sénégalais, ceux qui sont épris de justice et de vérité sont convaincus, qu’il s’agit d’un complot d’Etat orchestré dans le seul but d’écarter un candidat à l’élection présidentielle. Mais nous avons dit que de telle forfaiture, nous les cadres du PRP, on ne peut pas l’accepter ». Ils ajoutent : « la démocratie doit s’affirmer.

Aujourd’hui, nous avons dit qu’il n’est pas question que le Président Macky Sall transforme notre République, qui, dans l’article 1 de la Constitution est une République du peuple, par le peuple et pour le peuple et lui il veut en faire une République de Macky Sall, par Macky Sall et pour Macky Sall et cela, naturellement, ne passera pas ». Se prononçant sur le cas Mimi Touré, la députée déchue récemment, de son mandat de parlementaire non inscrite, Abdourahmane Sall de dire que c’est une forfaiture qui montre de nouveau que le Président de la République ne s’intéresse nullement à la démocratie.