Visite d’Etat au Portugal: Macky Sall donne des assurances pour la sauvegarde de la démocratie sénégalaise

En entamant mardi à Lisbonne une visite d’Etat au Portugal, le président Macky Sall s’est engagé mardi à consolider la démocratie. Cette réponse est l’une de ses premières réactions publiques juste aprés les troubles enregistrés en début juin.

Reçu au Palais de la République Portugaise, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a tenu dans son discours à remercier son homologue Portugais avant de rappeler les relations fraternelles qui lient les deux pays. « Nous poursuivrons notre marche vers l’émergence économique et la consolidation de la démocratie et de la liberté au Sénégal, dans le respect bien sûr de l’Etat de droit », a-t-il assuré.

Le Sénégal et le Portugal entretiennent d’excellentes relations d’amitié cordiale et de coopération conviviale. Nos liens sont assez anciens puisqu’ils remontent au 15 ème siècle avec l’arrivée des premiers navigateurs portugais sur les côtes sénégalaises. Le cadre juridique de coopération concerne plusieurs domaines notamment l’éducation, l’enseignement supérieur, la science et la technologie, la jeunesse, l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’immobilier et la pêche. Je remercie le Portugal pour le soutien multiforme au Sénégal à travers le Programme Indicatif de Coopération ». « Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants », a-t-il insisté, alors que son gouvernement est critiqué pour sa réponse aux troubles qui ont secoué le pays début juin laisse entendre le chef de l’Etat Sénégalais.

« Nous avons un profil économique très attractif »

« Je veillerai aussi à ce que notre pays ne soit pas déstabilisé, quelle que soit l’origine de cette volonté de déstabilisation. Nous y veillerons très vigoureusement », a mis en garde le président sénégalais, élu en 2012 et réélu en 2019, tandis qu’on lui prête l’ambition de briguer un troisième mandat en 2024. « Nous avons un profil économique qui est devenu très attractif. Nous allons commencer à partir de cette année l’exploitation du pétrole et du gaz. Cela peut expliquer aussi toute cette frénésie », a ajouté Macky Sall.

Au-delà de la coopération officielle, le Sénégal souhaite particulièrement développer le partenariat et l’investissement avec le Portugal,

en impliquant davantage nos deux secteurs privés, parce que c’est cela qui créera plus de croissance et de prospérité partagées ».