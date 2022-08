VM535 prête à l’emploi: Des profils qui font autorité se comptent nombreux au sein de l’organisation. 

Ils travaillent en parfaite osmose avec la Vision du président Macky Sall dans des domaines stratégiques pour fortifier les fondements de l’émergence économique et sociale du Sénégal.

Quand le président Macky Sall a décliné son intention d’assurer la souveraineté alimentaire du pays, le Dr Macoumba Diouf l’a presque réussi dans le domaine de l’horticulture. Il le peut sans nul doute dans l’agriculture en duo avec le Dr Serigne Guèye Diop spécialiste des Agro pôles.

Le ministre Diéne Farba Sarr a réussi à changer le look de plusieurs villes avec des infrastructures et des espaces verts qui les modernisent et rendent attrayantes à l’image des éco-cités et éco-villages.

Les dg de Dakar Dem Dikk et du Cices, le directeur de la lutte anti tabac Bocar Mamadou Daff, Fatou Diagne Directrice de l’équité sociale, Dr Thiam très efficace dans la lutte contre l’épidémie à virus Ebola, tous mouillent le maillot quotidiennement pour traduire en actes concrets les programmes et projets du PSE.

C’est pour renforcer la VM535, plateforme de haut niveau que le président Cyril Padé mériterait amplement d’être nommé parmi les proches conseillers de son Excellence le président Macky Sall.