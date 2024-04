Voici le décret abrogeant la dissolution de Pastef

Partager Facebook

C’est à travers le décret 2024-830 que le président Macky Sall a abrogé le décret qui a dissous le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail et l’éthique (Pastef). Un décret signé trois jours après l’élection du président Bassirou Diomaye Faye.

Dans le rapport de présentation du décret, il est expliqué que cette mesure a été prise dans un « souci d’apaisement du climat politique et social, et de renforcer la cohésion nationale ».

Par ailleurs, les faits ayant conduit à la dissolution du parti d’Ousmane Sonko ont été pris en compte dans la loi d’amnistie du 13 mars 2024.