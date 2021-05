Volcan Nyiragongo : le lac de feu mortel à 1000°C

Un porte-parole du gouvernement a indiqué sur Twitter que la coulée de lave avait perdu de son intensité et que les autorités locales continuaient à surveiller la situation. Aucun commentaire officiel n’a été fait sur d’éventuelles victimes.

C’est le volcan Nyiragongo, en République démocratique du Congo (RDC), dont la fosse brûlante est le plus grand lac de lave permanent du monde, selon le volcanologue Benoît Smets, qui l’étudie depuis plus de cinq ans. Le bassin de feu de 260 m de large, que l’on peut voir depuis le bord de la caldeira, contient environ six millions de mètres cubes de lave, soit assez pour remplir 2 500 piscines olympiques.

Parfois, le lac de lave est obscurci par des nuages, et le cratère se remplit d’un panache blanc de vapeur d’eau, de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone. D’autres fois, la vapeur se dissipe, révélant le lac dans toute sa gloire ardente et laissant aux visiteurs une lueur chaude sur leur visage et une vue ininterrompue sur le lac bouillonnant 700m plus bas.