Vulgarisation des réalisations du Président : Le maire de Dabaly, lance le mouvement « MACKY ENCORE »

« MACKY ENCORE ». C’est le mouvement de soutien au président de la République que vient de lancer Samba Sall, benjamin des maires de la région de Kaolack.

« J’ai mis en place un mouvement national et international dénommé ‘MACKY ENCORE’. ENCORE signifie Entente nationale collective pour la réalisation de l’émergence. Le mouvement sera implanté dans les 557 communes du Sénégal et dans la Diaspora. A travers ce mouvement, nous allons vulgariser les réalisations du Président Macky Sall, mais aussi œuvrer pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar, au soir 31 juillet 2022, lors des élections législatives. Mon slogan, c’est chaque commune 90% », déclare le nouveau maire de Dabaly.

A en croire Samba Sall – qui se définit comme un soldat du Président – « Macky Sall a beaucoup fait pour le développement du Sénégal. Aujourd’hui, l’émergence n’est plus un rêve, il est en train de le concrétiser. Tous les Sénégalais de bonne foi s’accordent à dire que le visage du pays a changé du fait de ses nombreuses réalisations ».

Il n’a pas manqué d’annoncer une grande tournée dans le Sénégal des profondeurs et dans la Diaspora pour la massification de « MACKY ENCORE ».

Sur sa victoire écrasante aux élections locales à Dabaly (département de Nioro), M. Sall indique : « C’est le lieu de remercier toute la population de Dabaly qui a porté son choix sur ma modeste personne pour diriger la commune pour les cinq année à venir. On a dû travailler durant plus de 5 ans avec le Mouvement pour la renaissance de Dabaly (MRCD), qui regroupe des jeunes, des femmes et des adultes soucieux du développement de notre chère localité. A travers ce mouvement, nous avons fait le tour des 22 villages qui composent Dabaly et nous avons été en contact direct avec les populations, tout en recueillant leurs doléances ».

En perspective des élections locales du 31 juillet prochain, Samba Sall – qui a sonné la mobilisation de ses troupes – invite tous les responsables de la mouvance présidentielle dans le Saloum à se donner la main pour une « victoire historique » de Benno Bokk Yakaar au soir du scrutin.