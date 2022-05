Wallu et Yewwi signent un pacte de non trahison

Les coalition Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi vont bientôt tenir une conférence de presse conjointe pour expliquer davantage les tenants et les aboutissants de leur entente et dire aux Sénégalais comment elles vont faire recouvrer à Karim Wade et Khalifa Sall leurs droits civils et politiques, une fois qu’elles remporteront les Législatives du 31 juillet prochain.

Les deux parties ont poursuivi leurs pourparlers jusque dans les locaux de la Direction générale des Elections, au dernier jour du dépôt des listes.

En cas de victoire au soir du 31 juillet 2022, Wallu et Yewwi ont pris des engagements dont la mise en place d’un bureau de l’assemblée nationale et un Groupe parlementaire à mêmes de conduire les réformes énoncées dans le programme minimal commun de la législature, à ne faire aucune compromission législative avec le pouvoir, avant, et surtout après les élections.