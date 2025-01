Washington: Collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire

Partager Facebook

Un hélicoptère militaire et un avion de ligne régionale sont entrés en collision au-dessus de Washington, dans la nuit de mercredi à jeudi. L’avion s’est écrasé dans le fleuve Potomac avec une soixantaine de personnes à bord, dont plusieurs patineurs américains et deux anciens champions russes, selon des agences russes.

Un avion de ligne d’American Airlines avec 64 personnes à bord s’est écrasé ce mercredi dans le fleuve Potomac, qui irrigue Washington, après une collision avec un hélicoptère militaire. Parmi les passagers figuraient plusieurs patineurs américains, ainsi que leurs proches et entraineurs, et deux anciens champions russes, ont rapporté jeudi des agences russes. « Que Dieu les bénisse », a réagi le président des États-Unis, Donald Trump, dans un communiqué, disant avoir été « pleinement informé du terrible accident ». « Merci pour l’incroyable travail accompli par les secours. Je surveille la situation », a-t-il écrit.

Dans un message sur sa plateforme Truth Social il a estimé que la catastrophe aérienne « aurait dû être évitée », si l’hélicoptère avait manœuvré sous la direction des contrôleurs aériens pour ne pas se trouver dans la « trajectoire d’approche parfaite » de l’avion par cette « nuit claire » sur Washington.

La compagnie nationale American Airlines a confirmé dans un communiqué qu’un avion de sa filiale régionale PSA transportait 60 passagers et quatre membres d’équipage au moment de l’accident près de l’aéroport Ronald-Reagan au bord du fleuve Potomac, en lisière de Washington et de la Virginie.

Pour l’heure, les secouristes n’ont trouvé aucun survivant. Évoquant un « accident aérien« , l’aéroport a annoncé sur X avoir « suspendu » tous les décollages et atterrissages. Une opération de recherche et de sauvetage impliquant la police et les pompiers était en cours sur les lieux de l’accident, dans les eaux glaciales du Potomac, où sont tombés l’hélicoptère militaire et l’avion de ligne, a expliqué jeudi la maire de la ville Muriel Bowser.