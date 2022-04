XEW XEW REWMI DU 21 04 2022: Après Seydina Oumar Touré, Barth recrute Guy Marius Sagna Après le capitaine Touré recruté…Sur le plateau de DTV, un médecin et un technicien en santé ne croient pas à la thèse du viol sur l’ex masseuse….

14.000 civils ont fui la Casamance

Plus de 14. 000 déplacés et réfugiés ont été recensés en Gambie, fuyant les violences pendant presque deux mois entre l’armée et des rebelles en Casamance. L’armée sénégalaise a lancé le 13 mars une opération contre des rebelles de Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie. L’objectif principal est de démanteler les bases du chef militaire rebelle Salif Sadio, situées le long de la frontière nord avec la Gambie. Une crise humanitaire qui s’intensifie en Gambie, surtout avec le manque d’abris provisoires, regrette l’Agence de protection civile du pays d’Adama Barrow. Du côté de Dakar, les autorités restent aphones devant cette situation. Le gouvernement gambien a promis d’aider les personnes déplacées et le président Adama Barrow a ordonné des patrouilles renforcées près de la frontière, affirmant qu’il protégerait le petit Etat contre toute menace étrangère. Les rebelles casamançais, accusés de trafic de bois et de cannabis, se sont souvent réfugiés en Gambie ou en Guinée-Bissau, qui a également une frontière commune avec le Sénégal.

Guy recruté à la mairie de Dakar

Après Seydina Oumar Touré, Barth recrute Guy Marius Sagna Après le capitaine Touré recruté en tant que conseiller technique en charge de la Sécurité à la Ville de Dakar, le maire Barthélémy Dias vient de nommer l’activiste Guy Marius Sagna. « Ce mercredi, c’est avec plaisir que j’ai reçu Guy Marius Sagna, qui intègre désormais mon cabinet. Guy Marius Sagna est nommé conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion », informe le maire de Dakar, Barthélémy Dias, sur sa page Facebook.

Ahmet Aidara explose YouTube

Le maire de Guédiawaye et « revueur » de presse a battu le record d’audience sur Youtube. L’ex animateur de la Sen Tv et Zig Fm, qui a délocalisé ses revues de presse sur sa nouvelle chaîne télé 2A TV, a enregistré plus de 3 millions de vues dépassant de très loin D-média. En moins de 2 semaines, la chaîne de Ahmed Aidara comptabilise déjà 3.525 135 vues. Un record impressionnant dans le paysage médiatique sénégalais. L’ex employé du groupe D-média journaliste est sur le point de surclasser la chaîne de Bougane Guèye Dany, qui comptabilise 4 995 657 vues à ce jour. A signaler que depuis son départ de la Sen Tv, c’est le vide dans la matinale de la télé avec des revues de presse qui peinent à avoir de l’audience. Finalement, la suspension du CNRA et sa démission ont donné naissance à une belle aventure qui ne fait que commencer.

Affaire Adji SARR

Sur le plateau de DTV, un médecin et un technicien en santé ne croient pas à la thèse du viol sur l’ex masseuse. Selon le Dr Gaye, le certificat médical, attestant qu’il n’y a pas eu de viol sur Adji Sarr, fait foi car étant l’œuvre d’un « gynécologue digne de foi. » Même son de cloche chez Cheikh Seck, Secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDT3S). Pour le technicien en santé, le certificat médical fait par le Dr Gaye ne souffre d’aucun doute. Il est confirmé dans ses propos par un médecin spécialiste, en matière de violence sexuelle. Lui aussi, donne crédit au certificat médical d’Adji Sarr fait par Dr Gaye. Pour rappel, le rapport médical d’Adji Sarr avait fait état d’une déchirure ancienne de l’hymen de la masseuse.

Cybercriminalité

Les éléments du commissariat de Yeumbeul-Comico ont démantelé un vaste réseau de cybercriminalité à Yeumbeul Darou Salam 6. 14 Nigérians, dont une prostituée de 22 ans, ont été arrêtés suite à une dénonciation anonyme. La perquisition s’est soldée par la saisie de 11 ordinateurs portables, 09 modems wifi, 49 puces téléphoniques dont des opérateurs étrangers, 09 téléphones portables (Android), une dizaine de passeports nigérians, plusieurs accessoires et d’autres matériels. Poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation d’identité, escroquerie, abus de confiance en bande organisée, faux et usage de faux documents étrangers et de titres de voyage, les 14 Nigérians ont été présentés, ce mercredi, au procureur de Pikine-Guédiawaye.

COVID-19

Trois nouvelles contaminations ont été enregistrées au Sénégal, indique le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son dernier bulletin épidémiologique. Le taux de positivité s’élève à 0,15 pour cent après l’examen des 783 tests virologiques effectués dans le pays. L’une des personnes nouvellement infectées est entrée dans le territoire sénégalais via l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass, précise le ministère. Les autres cas sont issus de la transmission communautaire et ont été recensés dans le département de Dakar. Trois patients viennent de guérir du Covid-19. L’une des 20 personnes qui se font encore soigner de coronavirus est en réanimation, selon le bulletin. Le Sénégal a recensé, depuis le début de la pandémie, 85.975 cas, dont 83.989 ont été guéris. La pandémie de Covid-19 a causé 1.965 décès depuis son apparition dans le pays en mars 2020. Plus d’un an après le lancement de la campagne nationale de vaccination, le Sénégal a déjà fait vacciner 1.464.320 personnes, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Alerte Météo

Les températures attendues lors des prochaines 24 heures tourneront autour de 45°C à l’intérieur du pays, en particulier sur les localités est, centre et sud-est du territoire sénégalais, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). « Le temps chaud persistera à l’intérieur du pays, notamment dans les localités est, centre et sud-est du territoire. Les thermomètres afficheront des valeurs autour de 45°C », précise-t-elle dans une prévision à courte échéance. Par contre, le temps sera plutôt clément sur les zones proches des côtes. Selon les prévisionnistes, « au courant de la journée [de mercredi] allant à demain matin, des bandes de nuages défileront par moment sur le long du littoral ». Ils signalent que des passages nuageux seront notés sur le sud-est du pays, tandis qu’un temps ensoleillé à dégagé sera noté ailleurs dans le pays. Ils soulignent que « les visibilités seront globalement bonnes », et les vents de secteur ouest et nord-ouest et d’intensité faible à modérée.