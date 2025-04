Y en a marre : Aliou Sané passe le relais à Thiat

Partager Facebook

Le mouvement Y en à marre a un nouveau coordonnateur. Au terme d’une assemblée générale organisée ce, samedi 12 avril, le rappeur Oumar Cyrille Touré allias Thiat a été choisi comme le nouveau coordonnateur pour un mandat de trois ans. Il remplace à ce poste Aliou Sané et sera secondé par Abdou Khafor Kandji.

Le mouvement Y en à marre a renouvelé, ce samedi, son bureau comme le veulent les textes qui le régissent. Après six années à la tête du mouvement, Aliou Sané passe le relais à Thiat qui est une figure emblématique du mouvement. La décision a été prise en marge d’une assemblée générale de trois jours tenue dans un lieu à Dakar. Oumar Cyrille Touré allias Thiat a la mission de porter et mener les actions du mouvement pour les trois prochaines années. Il sera appuyé dans son travail par Abdou Khafor Kandji qui est lui aussi un membre permanent du mouvement. Par ailleurs, le mouvement Y en a marre a tenu à adresser sa vive et profonde reconnaissance à Aliou SANE , qui a assuré la coordination pendant six années. Selon le mouvement, « son leadership courageux , sa résilience face aux tempêtes et sa fidélité inébranlable aux valeurs de Y en a Marre ont donné de l’énergie et des résultats concrets dans les grandes luttes auxquelles le mouvement a participé ». Enfin, le mouvement qui a joué un grand rôle dans le départ du Président Abdoulaye Wade se dit prêt à poursuivre la lutte, renforcer l’engagement citoyen et incarner l’espoir d’un avenir meilleur pour le Senegal et le continent.

El HADJI MODY DIOP