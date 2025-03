Yango Delivery s’associe à Proxy Emobility pour soutenir l’accès aux motos électriques pour les coursiers de ses partenaires au Sénégal.

Partager Facebook

Yango Delivery, faisant partie de l’entreprise technologique internationale Yango Group, annonce un partenariat stratégique avec Proxy Emobility, une startup innovante spécialisée dans la production de véhicules électriques. La moto étant un outil indispensable pour exercer l’activité de coursier, ce programme vise à lever les obstacles financiers à l’acquisition d’un modèle électrique, offrant ainsi une solution plus accessible et durable aux coursiers au Sénégal.

En effet, l’un des principaux freins à l’accès à ce métier reste le coût d’acquisition de la moto. Pour y remédier, Proxy Emobility, dans le cadre de ce partenariat, met à disposition des motos électriques pour les coursiers des partenaires de Yango en offrant des avantages significatifs, notamment un financement échelonné sur 24 mois, une assurance responsabilité civile professionnelle, une assurance accident personnelle, ainsi qu’une prise en charge des frais d’immatriculation et de certificat d’immatriculation du véhicule. Ces conditions permettent aux candidats de s’inscrire plus facilement dans les parcs de coursiers partenaires et commencer à effectuer des livraisons via l’application Yango.

Fatine Bennani Meziane, Responsable Pays de Yango Delivery au Sénégal a déclaré : « Nous nous soucions des coursiers de nos partenaires et nous nous efforçons de leur offrir de nouvelles opportunités, et cette initiative est un exemple clair de notre approche. Ce programme conjoint vise à simplifier l’accès au métier de coursier pour les personnes souhaitant utiliser l’application Yango pour effectuer des livraisons. Nous sommes ravis de prendre part à cette initiative et impatients d’en voir l’évolution. » « Notre mission est de révolutionner la mobilité en Afrique en rendant les motos électriques accessibles à tous. Dans cette optique, nous avons récemment signé un partenariat stratégique avec la municipalité de Yoff afin de faciliter l’adoption des motos électriques et de créer des opportunités économiques pour la jeunesse locale.

Devenir partenaire de Yango Delivery représente une avancée majeure dans notre engagement à offrir des solutions technologiques innovantes pour améliorer le quotidien des populations », a ajouté Assane Diouf, le Responsable Pays de Proxy Emobility.

L’événement de lancement du partenariat s’est déroulé en présence du Maire de Yoff, Monsieur Seydina Issa Laye Samb, du représentant du ministère en charge des Transports, le Directeur général des Transport terrestrres, Monsieur Valdiodio Ndiaye, de la représentante du ministère en charge de l’Energie, la Directrice de la Transition énergétique, Madame Yaye Catherine Diop Dieng, des représentants de Yango Delivery et de Proxy Emobility, ainsi que de participants issus des parcs de coursiers. En effet, la municipalité de Yoff, à Dakar, soutient cette initiative qui vise à encourager l’engagement local grâce à des solutions innovantes et technologiques, en particulier pour la jeunesse.