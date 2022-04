Yémen : les belligérants ont accepté une trêve de deux mois

L’Envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a annoncé vendredi que les parties belligérantes à ce conflit ont répondu positivement à la proposition de l’ONU d’une trêve de deux mois entrant en vigueur samedi 2 avril.

« Les parties ont accepté de mettre fin à toutes les opérations militaires offensives aériennes, terrestres et maritimes à l’intérieur du Yémen et à travers ses frontières. Elles ont également accepté que des navires pétroliers entrent dans les ports de Hodeïda et que des vols commerciaux opèrent à l’aéroport de Sanaa vers des destinations prédéterminées dans la région. Elles ont en outre convenu de se rencontrer sous mes auspices pour ouvrir des routes à Taiz et dans d’autres gouvernorats du Yémen. La trêve peut être renouvelée au-delà de la période de deux mois avec le consentement des parties », a dit M. Grundberg dans une déclaration à la presse.

Selon lui, cet accord n’aurait pas été possible sans un soutien international et régional. « Pour la mise en œuvre réussie de cette trêve et pour passer aux étapes suivantes, il est essentiel que ce soutien se poursuive de manière soutenue et ciblée », a-t-il dit.

Au cours de ces deux mois de trêve, l’Envoyé spécial a souligné qu’il prévoyait d’intensifier son travail avec les parties « dans le but de parvenir à un cessez-le-feu permanent, de prendre des mesures économiques et humanitaires urgentes et de relancer le processus politique ».

« Cette trêve est une première étape attendue depuis longtemps. Toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants yéménites qui ont énormément souffert pendant plus de sept ans de guerre n’attendent rien de moins que la fin de cette guerre », a-t-il ajouté.

Le chef de l’ONU salue l’annonce de la trêve

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a félicité le gouvernement du Yémen, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Houthis d’avoir convenu de cette trêve de deux mois au Yémen, y compris les attaques transfrontalières.

« J’exhorte toutes les parties à prendre les dispositions nécessaires pour soutenir la mise en œuvre réussie de la trêve et à opérationnaliser sans délai les mécanismes de coopération », a-t-il dit lors d’un point de presse.

« Cette trêve doit être une première étape pour mettre fin à cette guerre dévastatrice », a ajouté le Secrétaire général. « L’arrêt des combats, associé à l’entrée de navires pétroliers et à l’assouplissement des restrictions à la circulation des personnes et des biens (…) contribuera à instaurer la confiance et à créer un environnement propice à la reprise des négociations pour un règlement pacifique du conflit ».

Le chef de l’ONU a exhorté les parties à saisir cette occasion en coopérant de bonne foi et sans conditions préalables avec son Envoyé spécial dans ses efforts pour relancer le processus politique yéménite.