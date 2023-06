Pour la première fois dans l’histoire de la commune de Yeumbeul Nord, le maire Babacar Ndao prime les meilleurs élèves de la localité dont-il dirige. Un geste qui a été salué par les personnes rencontrées et qui entre dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’éducation dans la banlieue, en cette période où le secteur est menacé par des grèves et des violences issues de nul part.

« L’éducation est la clé de toutes les portes » : C’est ce qui a compris Babacar Ndao qui est le maire qui ses forces pour améliorer le secteur au niveau de la commune de Yeumbeul Nord. Dans cette localité, plusieurs établissements scolaires ont été soutenus. Le thème qui a été choisi pour l’organisation d’une journée dédiée à l’éducation est de : « Le Culte de l’Excellence pour un Leadership Local Fort ». Une visite avait d’abord été menée par Babacar Ndao et son équipe pour faire le constat sur la situation des écoles mais aussi pour rencontrer et échanger avec les professeurs, enseignants et élèves des différentes structures publiques et privées en charge de l’éducation dans la banlieue. Le choix qui a été fait dans la transparence pour sélectionner les meilleurs élèves qui seront primés. D’après le maire qui est l’œuvre de cet action, « soutenir l’éducation fera partie de ses missions », poursuit-il.

S’adressant à l’assistance, Babacar Ndao explique : « Je voudrais, à l’entame de mon adresse, souhaiter la bienvenue et saluer, du fond du cœur, toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Il me plaît de vous exprimer l’immense plaisir qui m’emplit en ce moment solennel consacrant la Première Edition du Culte de l’Excellence, organisé par la commune dont je dirige. L’objectif est d’honorer les meilleurs élèves de notre commune ; celles et ceux qui se sont les plus distingués. Choisis avec la plus grande transparence, et sur la base de critères objectifs, nos chers lauréates et lauréats regroupent tous les élèves qui, pour l’année académique, ont obtenu des diplômes et des notes avec des mentions considérables, ainsi que ceux classés parmi les premiers de chacun des centres d’examen. Quoi de plus honorable pour vous, chers invités, comme pour moi, parent et Premier Magistrat de cette chère Commune de Mbour, de célébrer ces jeunes lauréats. Celles et ceux qui durant une année entière, se sont investis et ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour mériter qu’on les donne en exemple à notre vaillante jeunesse. Des cadres sont issus dans les écoles de la banlieue qui regorgent pas mal de personnes ressources. Il est question donc de conforter des élèves dont les parents peinent à les accompagner en termes de fournitures autres durant l’année scolaire ».

D’autres maires de communes, des directeurs des écoles, les représentants des associations des parents d’élèves, des autorités préfectorales et académiques feront partis des invités pour magnifier la journée. Pour un directeur d’école, « ceci est une première dans la banlieue surtout à Keur Massar qui vient d’être ériger en département. Les enseignants et les professeurs exercent leurs métiers dans les règles de l’art en inculquant aux élèves des valeurs de l’éducation très sûre au niveau des différents établissements scolaires de la place. L’acte de Babacar Ndao est à saluer ». Selon un élève qui fera partie des récipiendaires, « ce geste du genre et qui a été fait pour encourager les meilleures élèves, est venu à son heure. Ses pairs vont redoubler d’efforts pour beaucoup mieux apprendre ».

Interrogé sur cet évènement, les représentants des différentes associations des parents d’élèves et les responsables de l’éducation dans le département de Keur Massar se réjouissent du geste de Babacar Ndao qui promet d’organiser d’autres éditions pour les années à venir au niveau de Yeumbeul Nord avant de revenir sur le sens du thème de l’évènement. « L’idylle de cette commune « investit » dans tous les secteurs pour améliorer les conditions des vies des populations de la cité depuis qu’il a été élu maire de la localité jusqu’à nos jours », témoigne le porte-parole des Ape.

Sada Mbodj