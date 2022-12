Yeumbeul Sud: Le collectif « Balla Nganane Name Neffa » dénonce le silence du président.

Le collectif « Balla Nganane Name Neffa « du département de Keur Massar a tenu une déclaration devant la presse pour s’opposer à la vente des cartes à cause de leur manque d’implication qui perdure depuis des années. Ce collectif compte étaler un dynamisme d’opposition face à cette démarche du président. Ils vont étaler les tentacules de ce mouvement vers tout le département clame le porte-parole du Jour.

Ce collectif constitué de militants de première heure compte décliner toute tentative de détournement d’objectifs. En tout cas cette jeunesse de Keur Massar se sent laissée en rade surtout en matière d’emplois mais aussi de nominations. Les femmes et les jeunes de Keur Massar dénoncent ce qu’ils appellent » humiliation Politique » de la part des autorités. Ils demandent que le chef de l’État Macky Sall reçoive ce collectif pour pouvoir connaître les demandes et attentes après leurs implications dans les précédentes élections et activités du Parti.

Mais Cette localité est pratiquement laissée en rade. Elle est le seul département qui vit cette situation. Maintenant face à cette situation qu’ils vivent, ces derniers déclarent quels que soient les stratégies et les combats , ils vont s’opposer à toutes activités du parti au niveau de Keur Massar si rien n’est fait d’ici à quelques jours clame Ismaïla « Lebou » Ndoye porte-parole du jour.

La jeunesse et les femmes de Keur dénoncent le manque de considération du président Macky Sall envers cette localité qui n’a par ailleurs reçu une récompense du président de l’Alliance pour la République (APR) après tout ce qu’ils ont eu à fournir pour le parti depuis des années surtout lors des précédentes élections. Malgré le lancement des cartes de membre du parti, ils ont décidé de boycotter cette vente à cause du manque de reconnaissance des dirigeants du Parti. Depuis 2019, le président Macky Sall ne cesse de récompenser les autorités mais pour le département de Keur Massar particulièrement Yeumbeul Sud, n’a obtenu aucune nomination .

Dès lors, le président Macky Sall doit se souvenir de ce nouveau département à qui il a fait des promesses notamment aux femmes et à la Jeunesse. Cette plateforme dénonce cette situation et s’engage dans un combat de reconsidération et compte faire face à toutes tentatives de déstabilisation. Et cette jeunesse déclare ne pas comprendre le délaissement du président Macky Sall en matière de nominations face ces militants qui ont toujours montré leurs engagements derrière le président. Et au jeune Lebou Ndoye de conclure que ce collectif donne un ultimatum au président Macky Sall à prendre toutes ses responsabilités dans les jours à venir car ils comptent étaler une feuille de route de contestation si rien n’est fait.