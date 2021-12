Yeumbeul Sud : Les attaques se multiplient contre Bara Gaye vue comme un stratège du mensonge

Le Maire sortant de la commune de Yeumbeul Sud Bara Gaye est entrain de vivre les pires moments de son règne. Depuis plusieurs jours , les critiques et attaques se multiplient envers sa personne soit sur sa gestion ou sur sa nouvelle stratégie de massification en cette veille des élections locales.

Devant faire face à un candidat de haute facture qu’est le ministre Amadou Hott candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar, Bara Gaye fait face à un bombardement de critique de ses adversaires.

Après la pique du ministre avec son fameux » Yeumbeul Bou Bess » ou » Damay Bipé » , la sortie du coordonnateur de la zone de Mady Ndiaye, c’est autour de l’entourage du nouveau ambassadeur itinérant à la présidence de faire une sortie.

Il s’agit de Ablaye Diagne membre de la coalition BBY Yeumbeul sud, par ailleurs

Chargé de la communication de l’ambassadeur Modou Mbène Diop.

Selon lui, le maire sortant de YEUMBEUL SUD, Bara GAYE, élu maire par accident, après une duperie connue de tous, a choisi de faire de maintenir sa stratégie de communication par le mensonge.

En effet, lors de la minuscule manifestation tenue le dimanche passé dans son quartier, avec un public en majorité importé, preuve que même son quartier l’a vomi, Bara s’est encore illustré par des propos fallacieux, en s’en prenant indirectement à Son Excellence Modou Mbene Diop. En citant un marché public dont la passation ne souffre d’aucune illégalité impliquant Mme Anta Diop,une chef d’entreprise, digne fille de Yeumbeul et petite soeur de la tête de liste proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune précitée, Bara Gaye a encore menti laisse avancé Abalye Diagne.

Plus loin, le responsable politique estime qu’il est de leur responsabilité et surtout du fait de leur respect incommensurable à l’endroit de la population yeumbeuloise de donner la véritable version des faits, qui leur renseignera, encore une fois, sur la mauvaise foi du maire par accident Bara GAYE.

Mr le maire, il importe de vous rappeler en préambule une règle élémentaire que vous faites semblant d’oublier : Nul ne peut se prevaloir de sa propre turpitude peste ce dernier.

Tout en révélant que leur soeur Anta Diop dont l’entreprise fait d’excellents résultats dans son domaine, n’a jamais sollicité le maire. Au contraire, cest lui qui est venu la voir pour lui faire proposer, avec derrière la cynique volonté de la corrompre et de diviser une famille unie comme un seul homme. Ce fut un cuisant échec car dans cette famille, l’union et l’entente font office de religion. C’est un ciment de que couve notre père Elhadji Dame Diop Mansour explique Monsieur Diagne.

Selon Ablaye Diagne aucune once de terrain ne lui sera cédée. « Fene dou bediaw » comme disent les wolof et nous ferons en sorte que ta démarche mensongère cesse.

Quant à notre choix de laisser Mr le Ministre Amadou HOTT diriger la liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, il est fondé sur un principe, mettre l’intérêt de la commune au dessus de tout autre intérêt criptopersonnel.Je comprends que vous ne puissiez pas accepter cet état de fait, car en Modou Mbene vous perdez un soutien plusieurs fois déterminant dans votre ascension politique » laisse entendre le chargé de communication de Modou Mbene Diop.Chez nous, la politique est fondée sur nos valeurs cardinales.

Mr le ministre de l »Economie est le meilleur profil pour notre commune et peut la conduire à des lendemains impossibles pour vous.Vous reconnaissiez ses capacités lors d’une rencontre à la mosquée layenne.Le mensonge ne pourra pas être opérant contre notre coalition, unie comme jamais et qui vous esseule de toute part. Au point que vous allez ramper pour avoir le soutien du PUR et entrer sans Yewwu justifie t’il.

M. Le Maire par accident, le réveil sera brutal. Nous savons que vous avez déjà perdu le sommeil.La triste réalité est que toute la commune dit oui au projet du ministre maire Amadou Hott, qui rassure et assure.

Calomniez comme bon vous semble. Il vous reste juste 7 semaines. Pour dégager a conclu Ablaye Diagne dans sa publication.