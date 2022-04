Yeumbeul sud: Les partisans de Oumar Sow mitraillent Amadou Hott

Les militants et sympathisants d’ Oumar Sow ont fait face à la presse ce Samedi, pour fustiger la zizanie qu’à semer les éléments de hott à l’endroit de leur leader. Cela fait suite à sa déclaration tenu lors de la cérémonie de remise de kits alimentaires, à plus de 750 familles. Ces dernières traitent le leader de BBy Amadou hott de nulle dans le domaine politique.

Dans le cadre du programme OSYS Ramadan, le conseillé spécial du président de la République Oumar Sow, n’a pas manqué de s’interroger sur différentes questions relative à leur commune Yeumbeul sud. Des interrogations qui selon ses partisans appellent à un manque de respect. Plus loin, ces derniers taxent le ministre d’incompétent et le considére comme le seul et unique responsable de la défaite de BBY lors des élections municipales passées dans cette localité.