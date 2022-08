Yewwi-Wallu revendique la majorité, BBY conteste et dévoile ses chiffres

Les premières tendances qui se dégagent des résultats issus des urnes sont largement favorables à la coalition Yewwi Askan Wi.

Mais la tête de liste nationale de la coalition au pouvoir, Mimi Touré, a livré ce lundi à 1 heure du matin, ses résultats à l’issue des élections législatives de ce dimanche 31 juillet.

Selon elle, Benno Bokk Yakaar a gagné dans 30 départements sur les 46 que compte le Sénégal. En plus de trois zones de la diaspora que sont l’Afrique de l’Est, l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale.

L’ancien Premier ministre annonce une majorité de BBY à l’Assemblée nationale. Rien n’est moins sûr puisqu’en faisant le cumul des quotas des départements qu’elle dit avoir gagné, BBY ne remporte que 59 sièges sur la liste majoritaire. Et compte tenu des tendances qui sont favorables à l’opposition dans les zones au fort taux d’électorat, il serait difficile pour la coalition au pouvoir de gagner plus de 20 députés dans la liste proportionnelle.

Des résultats que le mandataire national de ladite coalition a dénoncé, en la mettant en garde contre toute « tentative de manipulation des résultats ».

«Nous avons suivi avec stupéfaction la sortie de Madame Mimi TOURE qui non seulement viole la loi en proclamant la victoire de BBY dans certains départements mais se présente en porte-parole du Président Macky SALL qui cherche encore une fois à confisquer les suffrages des sénégalais qui viennent de donner une majorité confortable à l’Assemblée Nationale à l’intercoalition YEWWI WALLU vues les tendances lourdes tirées des PV en notre possession et bien relayées par la presse nationale notamment dans les départements de Mbour, Tivaouane, Louga, Kaolack. Goudomp. Sédhiou, Afrique du Nord. Saraya etc. Et cela en plus des départements qu’elle a implicitement reconnu avoir perdu», a écrit M. Fall dans un communiqué.

Par conséquent, il dit tenir à témoin l’opinion nationale et internationale contre «toute tentative de manipulation des résultats» de ces élections législatives et appellant également tous les Sénégalais à «rester debout pour la sécurisation de la victoire du peuple».