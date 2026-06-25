Yoff Virage : bonne nouvelle pour l’épouse de Madiambal Diagne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mabintou Bintou Diaby est totalement libre selon seneweb. L’épouse de Madiambal Diagne peut vaquer à ses occupations sans restriction. En effet, la Chambre d’accusation financière a levé, ce mercredi, la mesure d’assignation à résidence sous bracelet électronique qui la frappait depuis janvier dernier et la fin de son mandat de dépôt.

À travers cette décision, la juridiction d’instruction «confirme le Doyen des juges du Pool judiciaire financier (PJF)», signale Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi. «Mieux, embraye le journal, le parquet général financier dont [Mabintou Diaby] pouvait craindre un niet catégorique à sa liberté totale, n’y a pas trouvé d’inconvénient.»

L’épouse de Madiambal Diagne est poursuivie pour complicité dans l’affaire Ellipse Project, une société dont elle était la gérante et qui est au centre de transactions financières jugées douteuses dans un rapport de la CENTIF.

Principal accusé de dossier et sous le coup d’un mandat d’arrêt international, son mari s’est réfugié en France. La Cour d’appel de Versailles a ordonné son extradition partielle, mais la mesure est suspendue après que le journaliste s’est pourvu en cassation.