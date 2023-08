Youssoupha Mbodji, traite les problèmes du Sénégal dans son livre:  » Le Sénégal du millenium , Viatique des patriotes pour l’abondance »

C’est par la présence de ses collaborateurs, collègues, familles et Sympathisants que le leader du Parti Alliance Patriotique du Millenium a procédé à la présentation de son livre programme « Alliance Patriotique du Millenium » , ce Samedi 05 Août 2023. Un livre dans laquelle il étale le leviers sur lesquels les dirigeants et autorités doivent s’appuyer pour développer le Sénégal.

Le Sénégal doit se développer et il faut un chemin et des stratégies pour y parvenir. Ce qu’a tenté d’expliquer, Youssoupha Mbodji, leader de l’Alliance Patriotique du Millenium dans son nouveau livre » Le Sénégal du millenium , Viatique des patriotes pour l’abondance ». En effet, dans son discours, ce dernier a fait savoir qu’il eu des motivations qui l’a inspiré sur les réalités sénégalaise surtout.

Pour un bon développement de notre économie, il faut juste une réadaptation de secteur éducatif et le système éducatif en commençant du primaire aux études supérieures. Autrement, le plus urgent c’est l’enseignement supérieur qui rencontre beaucoup de maux au surtout dans nos Universités où le seul problème est lié aux filières enseignées alors que l’État devrait maintenant insister de plus en plus sur les filières techniques et scientifiques.

Également, l’autre aspect dont le leader de l’Alliance Patriotique du Millenium a insisté, s’est sur une réadaptation du système sanitaire mais aussi une sorte de réforme sur la gestion des ressources naturelles qui vont bientôt être des activités économiques au Sénégal notamment le pétrole , le Gaz et autres ressources. Mais tout abords il faut qu’il y ait une revue des contrats d’exploitation et de partenariat laisse t’il entendre. Face aux journalistes , cet auteur et homme politique s’est penché les prochaines échéances électorales en insistant sur le prises de conscience des autorités politiques sur la portée des élections présidentielles de 2024. Surtout dans un moment où deux questions phares restent encore en suspens. C’est la question des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall.

Sur un autre aspect, ce dernier explique que si le Sénégal ne souhaite pas replonger dans la même situation du 23 Mars ou lors des élections de 2012, il faut impérativement une réadaptation de la politique surtout avec l’intégration de la classe social qui constitue un pilier très important.

Avec plus de 500 pages, ce livre traite tous les aspects économiques par lesquels Youssoupha Mbodji pense que l’État du Sénégal doit passer pour développer notre économie mais en s’appuyant sur l’éducation, l’agriculture, la sécurité, la Santé, le secteur minier, l’industrialisation mais aussi l’entrepreneuriat. Mais tout d’abord, ceci doit passer par un diagnostic de l’état des lieux pour chaque secteur d’activité mais aussi de proposer des solutions et remèdes qu’il déclaré bien détaillé dans le livre en parlant même de 19 actes fondateurs du Millénaire.