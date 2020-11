Zahra empêche Yaye Fatou Diagne d’accéder à l’Assemblée

hier, pour le vote du budget de son ministère, Zahra lyane Thiam a porté un sacré coup à la République. La ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a empêché d’accès à l’hémicycle une collaboratrice et de surcroit Coordonnatrice nationale d’un programme de développement. Un acte qui restera une tache noire indélébile sur son cursus en tant que servante de l’État. Et d’ailleurs, les députés choqués par le manque de courtoisie et d’élégance républicaine de la ministre, ont tenu à lui rappeler que l’Assemblée nationale ne saurait être un espace de règlement de compte.

Faudra un jour que quelqu’un dise à la ministre Zahra lyane Thiam que ce n’est pas en rabaissant les agents sous sa tutelle ou en essayant de snober ses collaborateurs qu’elle arrivera au sommet ou se fera passer pour une «femme forte». Mieux, une telle attitude ne fera qu’envoyer une mauvaise image d’elle auprès des Sénégalais qui, parce qu’ils payent son salaire, méritent plus d’égards de sa part. Et cela doit commencer dans son ministère et avec ses collaborateurs.

Mais le constat jusque-là est que la ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire semble royalement ignorer sa mission. Hier encore, Zahra lyane Thiam s’est illustrée dans l’excès, frôlant même l’autoritarisme. En effet, alors qu’elle passait devant les députés pour le vote du budget du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Zahra lyane Thiam a empêché à Yaye Fatou Diagne, Coordonnatrice du Programme de la Microfinance Islamique au Sénégal (Promise), d’accéder à l’hémicycle. Selon nos informations, quand Yaye Fatou Diagne a voulu entrer dans l’hémicycle, un proche collaborateur de la ministre a dit aux gendarmes de lui interdire l’accès sous prétexte qu’elle ne fait pas partie de la délégation. Pendant ce temps, chef de cabinet et d’autres collaborateurs de moindre envergure étaient autorisés à entrer.

Même lors des débats en commission, elle n’a pas été conviée

Mais, selon des proches de la Coordonnatrice nationale du Programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal (Promise), cette interdiction d’accéder à l’hémicycle n’est que la nième tentative de la ministre de snober Yaye Fatou Diagne. En effet, alors que le ministre devait passer en commission technique, la Coordonnatrice du Promise n’a même pas été informée.

C’est consciente de son rôle et en bonne républicaine que Yaye Fatou Diagne s’est débrouillée pour avoir la date du passage de son ministère devant les députés. C’est ainsi qu’elle s’est présentée, hier, en sa qualité de Coordonnatrice nationale d’un programme de développement pour faire son travail. Mais ce sera sans compter avec la ministre Zahra lyane Thiam.

Pourtant, avec les quelques 40 milliards de budget qu’elle négocie, le Promise va être plus balèze financièrement que le Ministère.