Ziguinchor : 8 lycées, 7 collèges et 11 écoles élémentaires saccagés

Plus de deux semaines après les casses à Dakar et aussi en Casamance, on continue de faire l’inventaire des biens détruits. L’Inspection d’académie de Ziguinchor a fait le point sur les dégâts consécutifs aux manifestations dans la région suite à la condamnation de M. Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans l’affaire l’opposant à Adji Sarr.

Selon un communiqué de l’Ia Cheikh Faye, 8 lycées, 7 collèges et 11 écoles élémentaires ont été saccagés ou incendiés depuis le début des affrontements. «L’éduca­tion a été sérieusement affectée dans la région de Ziguinchor avec la perturbation régulière des enseignements-apprentissages dans l’essentiel des écoles et établissements des départements de Ziguinchor et de Bignona», a regretté l’inspecteur dans un communiqué. De son côté, l’antenne Cosydep de Ziguinchor parle d’une trentaine d’établissements scolaires vandalisés dans la région, particulièrement dans la commune de Ziguinchor.

A quelques semaines de la fin de l’année scolaire et à l’approche des examens, l’inspecteur engage les communautés éducatives des structures scolaires à réparer les structures endommagées, acquérir le consommable et le matériel minimum nécessaire pour parachever les évaluations du second semestre et du troisième trimestre. Cheikh Faye demande aux acteurs de mobiliser les équipes pédagogiques autour de la préparation des candidats aux examens scolaires et à organiser les compositions du se­cond semestre, celles du troisième trimestre et tenir les conseils de classe. «Traiter en priorité les classes d’examen», préconise l’inspecteur d’Académie de Ziguinchor.

La situation juridico-socio-politique avait paralysé les enseignements-apprentissages dans les trois départements de Bignona, Oussouye et Ziguin­chor. Les manifestants, qui se sont attaqués aux établissements scolaires, ont tout brûlé sur leur passage. Cependant, les cours ont repris depuis lundi dernier sur toute l’étendue de la région.