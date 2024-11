Zimbabwe : La santé reproductive des femmes menacée par les politiques américaines

Depuis 40 ans, la règle du bâillon est appliquée par les présidents républicains et abrogée par les présidents démocrates. Depuis le milieu des années 1980, tous les présidents républicains ont invoqué cette règle, connue sous le nom de « politique de Mexico », en référence à la ville où elle a été annoncée pour la première fois.

Dans l’une de ses premières mesures en tant que président en 2017, Trump a élargi cette règle au point que les ONG étrangères se sont vu couper l’accès à environ 600 millions de dollars de fonds américains pour la planification familiale et à plus de 11 milliards de dollars d’aide américaine à la santé mondiale entre 2017 et 2018, selon le Government Accountability Office des États-Unis, l’organe d’enquête du Congrès.

Cet argent, dont une grande partie était destinée à l’Afrique, couvrait des efforts tels que la prévention du paludisme et de la tuberculose, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, ainsi que la distribution d’informations sur la santé et la contraception, ce qui pourrait également entraîner des répercussions sur la prévention du VIH. Les défenseurs de la santé des femmes sont « mal à l’aise » après la victoire de Trump, a déclaré Pester Siraha, directeur de Population Services Zimbabwe, une filiale de MSI Reproductive Choices, une ONG qui soutient le droit à l’avortement dans 36 pays.

La politique stipule que les ONG étrangères qui reçoivent des fonds du gouvernement américain doivent accepter de cesser les activités liées à l’avortement, y compris d’en discuter en tant qu’option de planification familiale, même lorsqu’elles utilisent des fonds du gouvernement non américain pour de telles activités. Pendant le premier mandat de Trump, MSI n’a pas accepté ces conditions, ce qui l’a rendu inéligible au financement du gouvernement américain.

M. Siraha a déclaré qu’un projet proposé à M. Trump par la Heritage Foundation, un organisme conservateur, dans son plan connu sous le nom de « Project 2025 », indique que la nouvelle administration pourrait promulguer « une règle du bâillon mondiale plus complète ». Même les ONG situées dans des pays qui interdisent l’avortement, comme le Zimbabwe, sont touchées. Population Services Zimbabwe, par exemple, a fermé ses cliniques de proximité pendant le premier mandat de Trump, après avoir perdu son financement en raison de son association avec MSI Reproductive Choices. Ces cliniques de proximité constituent souvent la seule option en matière de soins de santé pour les populations rurales, qui ont un accès limité aux hôpitaux en raison de la pauvreté ou de l’éloignement géographique. « Les femmes n’ont donc nulle part où aller pour obtenir de l’aide ou même des informations », a déclaré Whitney Chinogwenya, responsable du marketing mondial chez MSI Reproductive Choices.

Certaines ONG dans d’autres pays africains comme l’Ouganda, le Ghana, l’Éthiopie, le Kenya et l’Afrique du Sud ont réduit leurs services, notamment les cliniques, la contraception, la formation et le soutien aux agents de santé gouvernementaux et communautaires, ainsi que les programmes pour les jeunes, les travailleurs du sexe et les communautés LGBTIQ+. D’autres services ont été complètement fermés. Le risque de grossesses non planifiées, d’avortements pratiqués dans des conditions dangereuses et de décès associés a augmenté dans de nombreux pays touchés, selon l’institut Guttmacher, basé aux États-Unis, qui soutient le droit à l’avortement.

L’équipe de transition de M. Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press.

Le président Joe Biden a annulé la politique du bâillon en 2021, ce qui a permis à Population Services Zimbabwe de recevoir 9 millions de dollars, soit environ 50 % de son financement par les donateurs, de la part de l’USAID en 2023. « Mais nous n’avons pas récupéré toutes les pertes que nous avons subies », a déclaré Siraha, le directeur de l’organisation. « Il faut un minimum de cinq ans pour avoir un impact. Si nous avons un autre écart de cinq ans, cela signifie que nous sommes en train d’inverser tous les gains. »

Son organisation estime que 1,3 million de femmes pourraient être privées des soins dont elles ont besoin au Zimbabwe, ce qui entraînerait 461 000 grossesses non désirées et 1 400 décès maternels supplémentaires si la règle du bâillon était rétablie. Les réductions du budget de l’aide à l’étranger par d’autres gouvernements occidentaux rendront plus difficile la recherche d’un financement alternatif, a déclaré Mme Siraha.

En Afrique du Sud, où l’avortement est en grande partie légal, certaines ONG, en particulier celles qui ne disposent pas d’autres sources de financement, ont cessé de parler ouvertement de l’avortement comme d’une option ou ont modifié leurs lignes directrices et les informations qu’elles diffusent publiquement, selon une évaluation réalisée par l’université sud-africaine Rhodes et la Coalition internationale pour la santé des femmes, une ONG basée à New York.