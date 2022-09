Zone de Captage : Les raisons du débordement du bassin dévoilées

Les habitants de la zone de captage souffrent en cette période d’hivernage. En effet, ils sont confrontés au débordement du bassin qui va jusqu’à l’intérieur des maisons et empêchent à la population de cette zone de vivre paisiblement.

En se basant sur les informations de cette dernière, des sachets en plastique, des pneus, des ustensiles, des bouteilles surnageant sur une bonne partie du bassin de la zone de captage. Interpellé sur la question, Pedre Sy,

Directeur de l’Exploitation de l’ONAS, « Ces ordures viennent des quartiers et perturbent le fonctionnement de l’ouvrage et entraînent au plus vite son débordement ».

Ces déchets sont charriés par les eaux de ruissellement provenant des quartiers tels que Castors, Liberté 6, Cités Bastos, une partie de Bourguiba, une partie de Grand Yoff. Les équipes de l’ONAS sont obligées de procéder, de temps en temps, aux enlèvements de ces matières solides.