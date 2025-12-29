Zone de Kamb : Le maire Birame Ba subventionne les 10 ASC d’un montant d’un million 500 milles FCFA

Partager Facebook

Pour accompagner sa jeunesse dans le volet du sport, le maire Birame Ba de la commune de Kamb( département de Linguere) n’a pas lésiné sur les moyens pour accompagner la Zone de ladite collectivité territoriale (Kamb).

En effet, l’edile de Kamb a alloué une subvention d’un million 900 mille de nos francs aux différentes Asc qui étaient en compétition lors des navétanes de 2025. Selon le premier magistrat de Kamb, chacune des 10 Asc qui ont participé aux compétitions de 2025 a reçu un montant de 90000 f CFA, la zone de Kamb présidée par Ibra Niang a droit à la bagatelle de 550 mille de nos francs au grand bonheur des membres du comité de directeur de la zone de Kamb.

En clair, les présidents des 10 Asc bénéficiaires ( Kamb, Jaraf,Jam ji, Thiankhé, Renaissance, Jubo, Belle Guéloki, Rotto, Ngollo et Malème) ont vivement remercié le Maire Birame Ba et toute son équipe municipale qui n’ont ménagé aucun effort pour être aux côtés de la jeunesse.

Cependant, à l’occasion de la cérémonie de remise des subventions, la zone de Kamb réclame les grilles de protection au niveau du stade qui a déjà de l’eau et des bancs de touche. Face à la préoccupation des jeunes (grille de protection), le Maire de Kamb très conscient de cela, dit avoir pris note.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)