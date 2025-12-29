Uploader By Gse7en
abdourahmane diouf 1

1000 Jambars par commune : Les objectifs d’Abdourahmane Diouf pour la restructuration de son parti

29 décembre 2025 Actualité

Le parti Awalé dirigé par Dr Abdourahmane Diouf a lancé officiellement sa campagne « Mille Jambars Par Commune », visant à vendre 1 000 cartes de membres dans chaque commune du Sénégal et dans la diaspora d’ici le Congrès de 2026. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du parti pour renforcer sa structuration territoriale et soutenir la coalition Diomaye Président.

Selon le communiqué du parti, l’objectif est de « renforcer le parti et être plus utile à la coalition Diomaye Président ». Pour atteindre cet objectif, les délégations territoriales sont appelées à s’engager activement, sous la supervision du président du parti et du délégué général, M. Samba Gueye.

La campagne « Mille Jambars Par Commune » est un appel à la mobilisation de tous les membres du parti, qui sont invités à contribuer à la vente des cartes de membres. « Chaque Jambar compte, chaque carte renforce Awalé, et Awalé renforce la coalition Diomaye Président », souligne le communiqué.

Le parti a mis en place un comité mixte de suivi pour assurer la coordination des modalités pratiques et faire le suivi des objectifs sur le terrain. Les responsables départementaux sont invités à assurer une répartition équilibrée entre les communes, afin de renforcer une structuration territoriale cohérente, inclusive et durable.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

