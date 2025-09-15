10e réunion ordinaire du comité régional des semences et plants de l’Afrique de l’ouest et du Sahel : Le CORAF et ses partenaires en action

Le CORAF en collaboration avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et le Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), organise du 15 au 17 septembre 2025 à Accra au Ghana, la 10ème réunion ordinaire du Comité Régional des Semences et Plants de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (CRSPAO).

Cette rencontre annuelle rassemblera des représentants des États membres, des institutions semencières régionales et sous-régionales, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations paysannes pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du règlement semencier régional harmonisé adopté par les 3 Organisation intergouvernementales en 2018.

L’objectif principal de cette réunion est de faire le point sur l’exécution des recommandations de la 9ème session, qui s’est tenue à Abidjan en Côte d’ivoire en 2024 et d’évaluer l’état d’application de la règlementation semencière régionale harmonisée par les pays membres de l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS.

« Nous devons intensifier nos efforts pour veiller à ce que les réglementations harmonisées en matière de semences soient des instruments dynamiques qui facilitent le commerce des semences, favorisent l’assurance qualité et améliorent l’accès des agriculteurs à des variétés améliorées » souligne Monsieur John DUMELO, Vice-ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture de la République du Ghana.

Pour atteindre pleinement cet objectif, les États devront donner la priorité à la mise en œuvre de la règlementation semencière. « La Commission de la CEDEAO reconnaît le rôle central des semences dans l’amélioration de la productivité agricole qui est largement tributaire d’une disponibilité en semences de qualité en temps opportun et au bon endroit. Le rôle du Règlement Semencier Régional Harmonisé est donc très clair, car il facilite le commerce des semences en Afrique de l’Ouest et au Sahel et contribue ainsi à l’augmentation du volume des semences certifiées commercialisées dans nos pays » affirme Dr Emmanuel GLÉ, représentant la Commissaire de la CEDEAO aux Affaires Economiques et à l’Agriculture.

L’harmonisation effective de la règlementation semencière dans l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS devrait permettre, à terme, la libre circulation des semences certifiées, contribuant ainsi à l’amélioration de la productivité agricole et à l’autosuffisance alimentaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Le CORAF, mandaté par la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS pour mettre en œuvre et assurer le secrétariat technique du CRSPAO, continuera de jouer un rôle central dans la coordination et l’animation de ces plateformes de concertation, avec le soutien technique et financier de ses partenaires, afin de garantir une mise en œuvre effective des règlements semenciers harmonisés.

« La multiplication des semences reste insuffisante pour couvrir nos besoins, les systèmes de certification accusent encore des dysfonctionnements, et surtout, les barrières commerciales continuent d’entraver la libre circulation des semences entre nos pays. Ces défis appellent des solutions innovantes et une volonté politique renouvelée.» déclare Dr Moumini SAVADOGO, directeur exécutif du CORAF.

En sa qualité de Secrétariat permanent du CRSPAO, le CORAF poursuivra, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, ses efforts de coordination pour garantir une mise en œuvre effective des réglementations harmonisées et accélérer l’accès des producteurs à des semences de qualité.

Pour rappel, le CORAF, une organisation sous-régionale constituée des systèmes nationaux de recherche agricole de vingt-trois pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, a pour mandat de coordonner la mise en œuvre des politiques sous-régionales de recherche agricole telles que définies par les gouvernements. Créé en 1987 avec son Secrétariat Exécutif à Dakar, Sénégal, le principal objectif du CORAF est d’améliorer les moyens de subsistance en Afrique de l’Ouest et du Centre, à travers des augmentations durables de la production et de la productivité agricoles et de promouvoir la compétitivité et les marchés.