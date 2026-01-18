146e édition de l’appel des Layene : Bassirou Diomaye Faye appelle les Sénégalais à faire de l’événement un moment de paix et de solidarité

À l’occasion de la 146ᵉ édition de l’Appel des Layène, le Président de la République a effectué un déplacement à Cambérène, dans un esprit de recueillement, d’élévation spirituelle et de recherche du bien pour le Sénégal.

Auprès du Khalif des Layène, le Chef de l’État a sollicité des prières pour le Sénégal, à la veille de ce moment majeur de foi et de rappel pour la communauté layène.

Le Président de la République a rappelé que toutes les dispositions ont été prises par les services de l’État afin d’assurer le bon déroulement de cette édition de l’Appel, et a invité les Sénégalaises et les Sénégalais à en faire un temps de paix, de solidarité et d’élévation spirituelle.