Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1758216565599

18 septembre 2025 Actualité

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick a procédé, ce 16 septembre 2025, à l’interpellation de trois individus à bord d’un véhicule de marque Toyota, en possession de 40 comprimés d’ecstasy.

La drogue était dissimulée à l’arrière de la banquette du conducteur.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel indiquant que les mis en cause venaient de Kaolack pour s’approvisionner auprès de leur fournisseur à Karang.

Interrogés sur la provenance de la drogue, ils ont reconnu l’avoir acquise ensemble pour la somme de 80 000 FCFA, après avoir mis en gage la carte grise du véhicule appartenant à l’un d’entre eux.

Conduits dans les locaux de la BRS de Fatick, ils ont été placés en garde à vue pour trafic d’ecstasy.


Le véhicule ainsi que quatre téléphones portables en leur possession ont été saisis pour les besoins de l’enquête, qui est en cours.

Vérifier aussi

Screenshot 20250918 1128582

Cour suprême : Maître Amadou Sall, avocat de Barthélémy Dias exprime ses craintes

À sa sortie du tribunal, maître Amadou Sall a répondu à quelques questions des journalistes …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved