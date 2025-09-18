Partager Facebook

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick a procédé, ce 16 septembre 2025, à l’interpellation de trois individus à bord d’un véhicule de marque Toyota, en possession de 40 comprimés d’ecstasy.

La drogue était dissimulée à l’arrière de la banquette du conducteur.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel indiquant que les mis en cause venaient de Kaolack pour s’approvisionner auprès de leur fournisseur à Karang.

Interrogés sur la provenance de la drogue, ils ont reconnu l’avoir acquise ensemble pour la somme de 80 000 FCFA, après avoir mis en gage la carte grise du véhicule appartenant à l’un d’entre eux.

Conduits dans les locaux de la BRS de Fatick, ils ont été placés en garde à vue pour trafic d’ecstasy.

Le véhicule ainsi que quatre téléphones portables en leur possession ont été saisis pour les besoins de l’enquête, qui est en cours.