Mort de Abdoulaye Bâ : Les conclusions de l’autopsie

Selon les conclusions du rapport d’autopsie établi par l’hôpital Idrissa Pouye, la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, est du à une : «Contusion thoraco-abdominale postéro-latérale gauche et commotion cérébrale ayant occasionné une hémorragie sous-durale gauche, diffuse modérée sans fracture pariétale avec érosion occipitale du cuir chevelu. Une double fracture de l’arc postérieur et moyen de la 10ème côte associée à un embrochage, des plaies profondes linéaires du lobe pulmonaire inférieur gauche hémorragique et un hémothorax homolatéral volumineux. »

« Une petite contusion de la paroi postéro-latérale du myocarde et un hématome médiastinal postérieur. Une fracture de l’arc postérieur de la onzième côte gauche. Des plaies du hile du rein gauche avec un volumineux hématome périrénal gauche. Deux plaies de la rate avec hémopéritoine de faible abondance. Des dermabrasions sur le membre supérieur gauche et une plaie superficielle de 3.5 cm le flanc droit», confient des sources de L’OBS.